Κοινωνία

Τροχαίο στη Βουλή: Καρέ- καρέ η φονική σύγκρουση (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης, που στοίχισε τη ζωή του Ιάσονα.

Καρέ καρέ καταγράφηκε το τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή που στοίχισε τη ζωή στον 23χρονο Ιάσονα.

Στο βίντεο που ανήρτησε ο δημοσιογράφους Θάνος Κόκκαλης, αναφέρεται ότι, «το βίντεο έφτασε στην ηλεκτρονική θυρίδα του καναλιού με επισήμανση ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και πρόκειται για το δυστύχημα που συνέβη έξω από την Βουλή την Παρασκευή 12/3/21».

Όπως φαίνεται στις εικόνες, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο όχημα τη στιγμή που εκείνο στρίβει για να μπει στη Βουλή.

Ο 23χρονος ανέβαινε τη Βασιλίσσης Σοφίας με τη μοτοσικλέτα του, κινούμενος στη δεξιά λωρίδα, ενώ αριστερά της μηχανής ήταν το ταξί, με την ίδια κατεύθυνση.

Στο αντίθετο ρεύμα, το υπηρεσιακό όχημα έστριβε για να περάσει στην είσοδο του κοινοβουλίου.

Ενώ ο οδηγός του ταξί φαίνεται πως κόβει ταχύτητα, ο άτυχος Ιάσονας δεν πρόλαβε και συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του υπηρεσιακού οχήματος. Όπως έχουν πει οι μάρτυρες, τα φανάρια στην άνοδο της Β. Σοφίας ήταν πράσινα.