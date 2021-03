Κόσμος

Φονική επίθεση σκύλου σε κοριτσάκι

Ένα κοριτσάκι έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο.

Υπέκυψε στα τραύματά του ένα κοριτσάκι οκτώ ετών που δέχθηκε επίθεση από σκύλο, σε περιοχή έξω από τη Λουμπλιάνα, στη Σλοβενία.

Σύμφωνα την αστυνομία, το κοριτσάκι πλησίασε το σκυλί, που ήταν δεμένο, σε μια αυλή. Ο σκύλος επιτέθηκε στο παιδί και το δάγκωσε. Το κοριτσάκι πέθανε επί τόπου.

Η αυλή ήταν περιφραγμένη, όμως η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ένα ενήλικας που ήταν στο σημείο απομάκρυνε το σκύλο και φώναξε ασθενοφόρο, όμως το κοριτσάκι δεν άντεξε, υπέκυψε στα τραύματά του.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα, ενώ κτηνίατρος που πήγε στο σημείο, διέταξε την απομάκρυνση του ζώου.