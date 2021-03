Κοινωνία

Λιοσίων: Βίντεο ντοκουμέντο και μαρτυρίες για την κινηματογραφική καταδίωξη

Καρέ καρέ η άγρια καταδίωξη που κατέληξε σε τροχαίο με τραυματίες. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον ΑΝΤ1 όλα όσα έγιναν.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια καταδίωξη που έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Λιοσίων είδε το φως της δημοσιότητας. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ότι το κλεμμένο αυτοκίνητο αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που τον καταδιώκουν έχοντας πάρει «σήμα», ότι το Ι.Χ. έχει κλαπεί.

Το αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Λιοσίων. Δευτερόλεπτα μετά πέφτει πάνω σε δέντρο. Ύστερα ανεξέλεγκτο το αυτοκίνητο, ξαναπερνά στο ρεύμα προς την εθνική οδό, παρασύρει δύο οδηγούς με τις μηχανές τους που περνούσαν τη στιγμή εκείνη από το σημείο, και καταλήγει διαλυμένο, πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι δύο μοτοσικλετιστές που χτύπησε ο δράστης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να διατρέχει κίνδυνο.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». Όπως είπε ο άνθρωπος που είνα ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων «είδα έναν “πύραυλο” να χτυπάει στο μαγαζί και μετά στον κάδο σκουπιδιώ και στην συνέχεια έπεσε στο δέντρο. Ευτυχώς τον κράτησε το δέντρο». Μιλώντας για τον οδηγό του οχήματος είπε οτι εξφενδονίστηκε από το αυτοκίνητο και μετά τους ρωτούσαν οι αστυνομικοί που, πήγε, καθώς είχε πέσει στο οδόστρωμα και προσποιήθηκε ότι ήταν ένας από τους τραυματίες, ελπίζοντας ότι μέσα στον πανικό, θα καταφέρει μ' αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους αστυνομικούς

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα υπολογίζει ότι αυτοκίνητο έτρεχε με τουλάχιστον 170χλμ. «Ευτυχώς είχε κόψει το φανάρι και δεν ερχόντουσαν αυτοκίνητα από την άλλη πλευρά, διαφορετικά θα θρηνούσαμε θύματα», είπε.