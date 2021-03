Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος: άρση των μέτρων σημαίνει επιστροφή σε αυτό που θέλαμε να αποφύγουμε

«Καμπανάκι» από τον πρόεδρο του ΠΙΣ, που «διέλυσε» τις φήμες για μερικό άνοιγμα δραστηριοτήτων, λίγο πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση.

«Να δούμε ποια μέτρα θα αποφασιστούν, γιατί νομίζω δεν θα επαληθευτεί η υπόθεση ότι κλειστήκαμε με λίγα κρούσματα κι ανοίγουμε με πολλά», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, κατά την οποία αναμένεται να δοθούν εισηγήσεις για τη διαμόρφωση των μέτρων, ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, σχολίασε για τα μέτρα που ακούγεται πως θα αλλάξουν (άνοιγμα κομμωτηρίων, ινστιτούτων νυχιών και αρχαιολογικοί χώροι) ότι, «δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, θα γίνει σε μια ώρα».

Ερωτηθείς για το γιατί δεν απέδωσαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, ξεκαθάρισε πως «έχουμε έναν ιό που μεταδίδεται 50% πιο γρήγορα από τον άλλο, που μεταδίδεται 4 φορές πιο πολύ από τη γρίπη».

Ανοικτός εμφανίστηκε, ωστόσο, το ενδεχόμενο ανοίγματος δραστηριοτήτων της υπαίθρου, όπως το ψάρεμα για το οποίο είπε ότι «μόνο καλό θα μας κάνει», αναφέροντας πως «θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι δραστηριότητες υπαίθρου».

«Κάνουμε μία εισήγηση που μπορεί να είναι ή να μην είναι αποδεκτή», επεσήμανε για το ρόλο της Επιτροπής, ενώ αρνήθηκε να πει την άποψή του για το άνοιγμα των προαναφερθείσα δραστηριοτήτων, αναφέροντας πως «θα μου επιτρέψετε να πω αρμοδίως την άποψή μου μετά τις 10».

Σχολιάζοντας δημοσιεύματα που του ετέθησαν, σχετικά με το ρόλο του καθηγητή Τσιόδρα στην Επιτροπή είπε πως, «η συμμετοχή του Τσιόδρα στην Επιτροπή είναι διαρκής και όπως ήταν πάντα», τονίζοντας πως «αδικούν αυτές οι φήμες τον καθηγητή που έχει δώσει την ψυχή του και αφιερώνει το σύνολο της ημέρας μπορεί και της νύχτας για το σκοπό αυτόν».

Χαρακτήρισε τεράστιο λάθος το να νομίζει κάποιος πως «αν αρθούν αύριο τα μέτρα θα επιστρέψει στην κανονικότητα», περιγράφοντας πως θα μπούμε σε μία τραγική κατάσταση με εκρηκτική μετάδοση των μεταλλάξεων του κορονοϊού.

«Δεν έχουμε δυνατότητα να στείλουμε τους διασωληνωμένους σε άλλη χώρα», σχολίασε αιτίαση συναδέλφου του που πρότεινε την άρση του lockdown και κατέληξε λέγοντας πως «αν εγκαταλείψουμε την προσπάθεια σήμερα, δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αλλά σε αυτό που προσπαθούσαμε να αποφύγουμε».