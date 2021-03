Life

Νεκτάριος Σκαμνάκης: Αποκαλυπτικός ο Mister PR των νυχτερινών μαγαζιών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εμπειρία του στις δημόσιες σχέσεις και οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στο επάγγελμά του. Πόσο έχει εκτεθεί από καλεσμένους με υπερβολικές απαιτήσεις και ύφος «καρδιναλίων».