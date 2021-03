Κοινωνία

Κρήτη: το τελευταίο αντίο στον Ζαχαρία που έπεσε στο βαρέλι

Στο θρήνο βυθίστηκε το χωριό της Κρήτης, από το χαμό του μωρού που έπεσε στο βαρέλι και επανήλθε στη ζωή μετά από 2,5 ώρες.

Στις 15:00 την Παρασκευή λίγοι συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στο μικρό Ζαχαρία που έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Το αγοράκι αεροβαπτίστηκε χθες ενώ βρισκόταν στη ΜΕΘ, ενώ όπως είναι το έθιμο, της κηδείας του θα προηγηθεί η βάπτιση της μικρής του αδελφής.

Το αγόρι σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, χθες το μεσημέρι, βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και είχε φτωχή ανταπόκριση στην πολλαπλή υποστήριξη που δεχόταν με όλα τα μέσα. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης και είχε τεθεί σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, είχαν τοποθετηθεί συσκευές επαναθέρμανσης, και είχαν δοθεί τα ενδεδειγμένα αγγειοδραστικά φάρμακα, ενδοφλέβια υγρά, παράγωγα αίματος, καθώς και λοιπή φαρμακευτική αγωγή (αντιβίωση, γαστροπροστασία). Βρισκόταν από την πρώτη στιγμή σε συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών του σημείων, γινόταν κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος των οργανικών συστημάτων και υποστηριζόταν πολλαπλώς, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης συνδρόμου μετά από ανακοπή. Στην ανακοίνωση μάλιστα από τον διοικητή του Νοσοκομείου Καθηγητή Γιώργο Χαλκιαδάκη, αναφερόταν ότι υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού που ενημερώνονταν για τη βαριά κατάσταση και την κακή πρόγνωση, όπως αναφερόταν στη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Το άτυχο αγόρι από χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων είχε μεταφερθεί στις 16:17 της Τετάρτης στο Κέντρο Υγείας Χάρακα με ιδιωτικό μέσο, χωρίς σφυγμό και αναπνοή, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με την άφιξή του είχε ξεκινήσει προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα APLS από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας, που είχε διαρκέσει περίπου δύο ώρες και σαράντα λεπτά χωρίς κανένα σημάδι ανάταξης. Με τη διακοπή της προσπάθειας ανάταξης και κατά τη διάρκεια της τυπικής διαδικασίας , το ιατρικό προσωπικό, σε μια ύστατη προσπάθεια, είχε ξεκινήσει εκ νέου προσπάθεια ανάταξης μετά την ανίχνευση ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη και σε επικοινωνία με το ΕΚΑΒ και τη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, είχε ξεκινήσει η διακομιδή του, συνοδεία γενικού ιατρού και παιδιάτρου του Κ.Υ Χάρακα. Το αγόρι είχε μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου από την Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε το περιστατικό στο ύψος της διασταύρωσης για Πεζά στις 20:44 το βράδυ της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της διακομιδής, η ιατρός αναισθησιολόγος της Κινητής Μονάδας ΕΚΑΒ και οι ιατροί του ΚΥ το είχαν διασωληνώσει, συνεχίζοντας την εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ. Κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο στις 21:30 εμφάνιζε υποθερμία και μυδρίαση ενώ είχε 120 σφίξεις και υποβοηθούμενη αναπνοή.