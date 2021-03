Πολιτική

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: σε δύο φάσεις ο εμβολιασμός στις ευπαθείς ομάδες (βίντεο)

Ποιοι πρέπει να πάνε σε φαρμακείο ή ΚΕΠ για το ραντεβού. Τι να κάνουν όσοι δεν «βρίσκουν» το όνομα τους. Τι θα γίνει με το lockdown και το 13032.

«Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες που αφορούν τα νοσήματα Α, που είναι τα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου. Αφορά 243.000 άτομα αυτή η κατηγοριοποίηση, διαδικασία που είναι πολύ δύσκολη και περίπλοκη, καθώς τα νοσήματα είναι πολλά. Κάθε νόσημα έχει έναν κωδικό. Και οι κωδικοί νοσημάτων είναι περίπου 73000. Η Επιτροπή έχει ξεχωρίσει 150 κωδικούς και μέσα σε αυτούς η Επιτροπή έχει κάνει και διάφορα «παντρέματα», όπως πόσο καιρό νοσεί κάποιος ή πότε ξεκίνησε την αγωγή που ακολουθεί», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφορικά με τον εμβολιασμό ενάντια στον κορονοϊό.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε την άυλη συνταγογράφηση και μπορούμε να πάρουμε τα ΑΜΚΑ και να βρούμε όσους πρέπει. Από τους 243.000, βρήκαμε 76.000 που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και αυτοί μέχρι το απόγευμα θα πάρουν sms για το ραντεβού τους και για το που θα εμβολιαστούν».

Σημείωσε ότι «αν γραφτεί κάποιος τώρα στην άυλη συνταγογράφηση, δεν τον «πιάνει» το μέτρο, καθώς τα sms έχουν «φύγει». Οι υπόλοιποι που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να μεταβούν σε ΚΕΠ ή σε κάποιο φαρμακείο για να κλείσουν το ραντεβού τους».

Ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι «το θέμα είναι να ξέρει κάποιος αν ανήκει όντως στην εν λόγω κατηγορία συμπολιτών μας, για αυτό και πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον γιατρό τους, για να το προσδιορίσουν ακριβώς, μέσω και της πλατφόρμας emvolio.gov.gr».

Ανέφερε ότι σε επόμενο χρόνο, καθώς ακολουθούν οι ηλικιακές κατηγορίες 70-74 και 64-69 τις επόμενες εβδομάδες, έπονται οι υπόλοιποι πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με τα νοσήματα Β και είναι ηλικίας από 18 έως 64 ετών και αυτοί υπολογίζονται γύρω στις 900.000.

«Η βάση δεδομένων ενημερώνεται κάθε εβδομάδα από την ΗΔΙΚΑ και επομένως κάποιος που θα νοσήσει αυτές τις ημέρες, θα υπαχθεί σε αυτές τις κατηγορίες στις επόμενες ημέρες και θα μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να ορίσει το ραντεβού του», είπε ο Υπουργός.

Επεσήμανε ότι «τα δεδομένα τα αντλούμε από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Μπορεί όμως κάποιος να έχει επισκεφθεί νοσοκομείο του εξωτερικού και εμείς να μην διαθέτουμε τα στοιχεία, για αυτό μπορεί να μην βλέπουν τα ονόματα τους και να μην έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Θα πρέπει να επισκεφθούν τον γιατρό τους και μέσω αυτού να ενταχθούν στην πλατφόρμα για τον εμβολιασμό.

Για το 13032 και τις ψηφιακές συναλλαγές

Αναφορικά με το lockdown και την μερική άρση των περιορισμών και την μετακίνηση στην αγορά μέσω αποστολής κωδικού στο 13032, ο κ. Πιερρακάκης είπε «το 13032, είναι αυταπόδεικτο ότι ήδη λειτουργεί και είναι έτοιμο. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, το τεχνολογικό κομμάτι είναι το ευκολότερο, αν έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους. Το ζητούμενο είναι τι θα ζητήσουν οι ειδικοί και πως θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Σε αυτό θα υπάρχει κόφτης, θα μπορεί να αποσταλεί μόνο ένα την ημέρα και με χρονική διάρκεια που θα ορίσουν οι ειδικοί».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης παραδέχθηκε ότι μπορεί κάποιος να στείλει μήνυμα από άλλο κινητό, σημείωσε ωστόσο ότι το ζητούμενο είναι η επίδειξη ατομικής ευθύνης, ενώ η Πολιτεία κάνει ότι μπορεί για να περιορίσει τους κινδύνους.

«Προσπαθούμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες, όπου αυτό είναι εφικτό, όπως πχ. στην γέννηση παιδιού, που αντί για επισκέψεις σε υπηρεσίες και σε πέντε γκισέ, με μια απλή επίσκεψη σε χώρο μέσα στο μαιευτήριο και μετά την δήλωση λαμβάνεται ένα sms με τον ΑΜΚΑ του παιδιού και ένα για το επίδομα γέννησης», ανέφερε ο κ Πιερρακάκης.

Όπως υπογράμμισε, αυτήν την στιγμή στο gov.gr υπάρχουν διαθέσιμες πάνω από 1100 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες και σημείωσε ότι το 2020 έγιναν 95 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, που αντιστοιχούν σε 95 εκατομμύρια επισκέψεις σε υπηρεσίες που δεν έγιναν και μάλιστα σε μια χρονιά πανδημίας.