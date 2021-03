Κόσμος

Έκρηξη σε φορτηγό που “πάτησε” αγωγό αερίου (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή που εκκενώθηκε μετά την έκρηξη.

Φορτηγό χτύπησε σε αγωγό φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Το ατύχημα συνέβη σε περιοχή του Κολοράντο και αρχικά η φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη δεν επέτρεψε στις δυνάμεις διάσωσης να πλησιάσουν, για τον οδηγό.

Λίγο μετά έγινε γνωστό ότι, ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκκένωσαν την περιοχή σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο της έκρηξης.

Τα αίτια της έκρηξης είναι υπό διερεύνηση.