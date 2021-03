Πολιτική

Lockdown - Πελώνη: Προσαρμογές στα μέτρα, όχι χαλάρωση

"Δεν είναι η στιγμή για άνοιγμα, είναι η λάθος ορολογία", τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Τι είπε για τους εμβολιασμούς. "Πυρά" από την αντιπολίτευση.

«Δεν μιλάμε για χαλάρωση των μέτρων. Δεν είναι η στιγμή για άνοιγμα, είναι η λάθος ορολογία», τόνισε, μιλώντας στο «Θέμα 104,6» και στον Γιάννη Πρετεντέρη η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Βασικό ζητούμενο, υπογράμμισε, είναι «η καλύτερη εφαρμογή των μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν την ψυχολογική κόπωση της κοινωνίας».

«Άρα, μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή και η τήρηση των μέτρων», σημείωσε η κυρία Πελώνη.

«Πρέπει να είμαστε ανοικτοί στο να υπάρξουν προσαρμογές και να διορθωθούν επιμέρους μέτρα που ενδεχομένως να μη λειτούργησαν. Ερωτηθείσα σχετικά, ανέφερε ως παράδειγμα, την απαγόρευση κυκλοφορίας στις 19.00, η οποία, όπως είπε, «δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, δημιούργησε μεγαλύτερη συμφόρηση και κόπωση στους πολίτες».

Ανέφερε δε ότι η μέρα μεγαλώνει, αλλάζει ο καιρός, είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν για να μεταφερθούν δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Αναφερόμενη στον εμβολιασμό, τόνισε υπόψιν θα πρέπει να ληφθεί και ο παράγοντας των εμβολιασμών που χτίζει το τείχος ανοσίας, ενώ, όπως είπε, το αποτύπωμα του εμβολιασμού φαίνεται ήδη, καθώς μειώνονται οι νοσήσεις στους πολίτες 80 ετών και άνω. «Δικαιώθηκε η απόφαση της κυβέρνησης να μην ανασταλούν οι εμβολιασμοί με Astra Zeneca με την χθεσινή απόφαση του ΕΜΑ που επανέλαβε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό», είπε, ενώ σημείωσε ότι σήμερα έχει ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τους ευπαθείς αυξημένου κινδύνου και όπως, είπε, «έχουν φύγει τα πρώτα sms». Τέλος, τόνισε ότι μέσα στις επόμενες μέρες, θα έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση 1 εκατομμύριο πολίτες.

"Πυρά" από την αντιπολίτευση

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «μετά από πέντε μήνες περιοριστικών μέτρων η κυβέρνηση κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα σε αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων. Αντί να ασχοληθεί με τις εστίες υπερμετάδοσης του ιού, όπως οι χώροι δουλειάς και τα μέσα μεταφοράς, ανακοίνωνε «έξυπνα μέτρα» τα οποία ετοιμάζεται να μαζέψει. Η βασική επιλογή που μπορεί αυτή τη στιγμή να συμβάλει ουσιαστικά στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα με τα νοσοκομεία στο όριο της κατάρρευσης αρνείται να το πράξει δείχνει ότι έχουμε μία πραγματικά επικίνδυνη κυβέρνηση».

«Πυρά» στην κυβέρνηση εξαπολύει και το Κίνημα Αλλαγής. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «όλες αυτές τις ημέρες στελέχη της κυβέρνησης ανακοινώνουν το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, πριν καν συνεδριάσει και εισηγηθεί η επιτροπή των επιστημόνων. Με αυτές τις πρακτικές, η Κυβέρνηση μετατρέπει την επιτροπή σε υποχείριο της και όργανο επικύρωσης των αποφάσεων της. Είναι προκλητικό και απαράδεκτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, τώρα ξεπέρασε κάθε όριο. Με αποτέλεσμα να κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια κρίσιμη ώρα, που η πανδημία καλπάζει και το ΕΣΥ δοκιμάζεται σκληρά».