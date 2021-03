Κόσμος

Έκλεψαν ομαδικά μηχανές (βίντεο)

Καρέ καρέ καταγράφηκαν οι δράστες της κλοπής πολυτελών μοτοσικλετών.

Το βίντεο από την κλοπή τεσσάρων μοτοσικλετών έδωσαν οι Αρχές της Ιντιάνα στη δημοσιότητα.

Όπως φαίνεται, οι τέσσερις δράστες μπήκαν στο χώρο της αντιπροσωπείας, καβάλησαν ο καθένας από μία μηχανή κι έφυγαν…ήσυχοι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι ύποπτοι φορούσαν όλοι ρούχα και κράνη που τους κάλυπταν τα χαρακτηριστικά.

Μπήκαν στον εκθεσιακό χώρο, πήραν ο καθένας από μία μηχανή κι έφυγαν από την κεντρική είσοδο.

Η αξία των κλοπιμαίων μηχανών υπολογίζεται σε πάνω από 95.000 δολάρια.