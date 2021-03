Life

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο “Πρωινό” για το διαζύγιο και τα σχέδια της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σχέση με τον πρώην σύζυγο της, το τραγούδι και όσα θα ήθελε να κάνει στο μέλλον. Η έκπληξη με την επίσκεψη στο στούνιο της εκπομπής και ο "γάμος με... έναν Λιάγκα",