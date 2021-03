Κοινωνία

Κινηματογραφική καταδίωξη κακοποιού στην Αθήνα (βίντεο)

Οι αστυνομικοί καταδίωξαν για 45 λεπτά τον επικίνδυνο οδηγό σε ολόκληρη την Αθήνα.

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ καρέ την καταδίωξη οδηγού από πλήρωμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/3 στην Αθήνα.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί που υπηρετούν στην Άμεση Δράση έκαναν σήμα σε όχημα χωρίς πινακίδες να σταματήσει στον Κηφισό, στο ύψος της Ιεράς Οδού.

Ο οδηγός αγνόησε επιδεικτικά το σήμα των αστυνομικών και επιτάχυνε επιδιώκοντας να διαφύγει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει «κόκκινος συναγερμός» και να ξεκινήσει η καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί καταδίωξαν για 45 ολόκληρα λεπτά τον επικίνδυνο οδηγό κυριολεκτικά σε ολόκληρη την Αθήνα.

Η καταδίωξη του τρόμου, από το Αιγάλεω, στην Αγία Βαρβάρα, στον Κορυδαλλό, στη Νίκαια και ξανά από την αρχή, είχε ως αποτέλεσμα ο επικίνδυνος οδηγός να εισέλθει στα ΚΤΕΛ Κηφισού και στη συνέχεια να προσκρούσει σε μάντρα στην οδό Δράκοντος.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο επικίνδυνος οδηγός εμβόλισε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ μάλιστα προσπάθησε να εμβολίσει και αλλά περιπολικά που βρίσκονταν στο σημείο!

Να σημειωθεί ότι, όταν η καταδίωξη συνεχίστηκε στα Πατήσια, ο κακοποιός δεν σταματούσε για κανέναν λόγο παραβιάζοντας σχεδόν τον μισό κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τρακάροντας 10 τουλάχιστον αυτοκίνητα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν στο Securitynews.gr ότι από την καταδίωξη κινδύνεψε να εμβολιστεί και διερχόμενος μοτοσικλετιστής. Ο κακοποιός πάνω στον πανικό του παράτησε το όχημα στους Αμπελόκηπους και τράπηκε σε φυγή!

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τον δράστη, ελληνικής υπηκοότητας 34 ετών, από τον αριθμό πλαισίου του Ι.Χ. και η σύλληψη του είναι θέμα ωρών, με αστυνομικές πηγές να τονίζουν χαρακτηριστικά ότι “στη συγκεκριμένη καταδίωξη κυριολεκτικά ολόκληρη η Άμεση Δράση ήταν στον δρόμο!”.

Πηγή: securitynews.gr