Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομεία: Υποχρεωτικό rapid test στο προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί

Τι προβλέπεται σε απόφαση του Βασίλη Κικίλια. Πόσο συχνά θα γίνεται ο έλεγχος.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, καθίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή rapid test δύο φορές την εβδομάδα σε όλο το προσωπικό – ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, λοιπό – των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ., που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Χθες διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό 24 εργαζόμενοι του αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, καθώς και εννέα συνολικά ογκολογικοί ασθενείς, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής, Παύλος Σαρώφ. Ο ίδιος δήλωσε ότι, το 55% του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχει ήδη εμβολιαστεί κι ένα 10% ακόμα έχει δηλώσει πρόθεση. Την ίδια στιγμή, 411 εργαζόμενοι έχουν υποβληθεί σε τεστ για τον κορονοϊό, ενώ από σήμερα και μετά τη διάγνωση των κρουσμάτων, τέθηκαν σε ισχύ αυστηρότερα μέτρα για την είσοδο των συνοδών στο νοσοκομείο.