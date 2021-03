Life

“Χιούστον το λύσαμε” με Παππά και Τρουφάκου (εικόνες)

Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά, με τον Φάνη και τον Νικόλα σε μεγάλα κέφια, όπως άλλωστε και οι καλεσμένοι τους.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό, αλλά και ασήμαντο, έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου, στις 00:45, στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει η Βασιλική Τρουφάκου:

Πόσα κοινά έχει με τη Φραντζέσκα που υποδύεται στο «Παρουσιάστε!»;

Πόσο την έχει στιγματίσει ο ρόλος της στο «Ουζερί Τσιτσάνης»;

Γιατί επιλέγει να μη λέει τα προσωπικά της;

Τι γνώμη έχει για τα ριάλιτι;

Θα κέρδιζε σε ένα παιχνίδι γνώσεων για τα ριάλιτι;

Τι βάζει σε προτεραιότητα, δουλειά ή σεξ;

Αμέσως μετά ο Νίκος Παππάς απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Πώς είναι μία τυπική μέρα του;

Ποια είναι τα μυστικά του πρωταθλητισμού;

Για ποιο λόγο δεν τα πηγαίνει καλά με τους δημοσιογράφους;

Ποια η σχέση του με τους προπονητές του;

Γιατί είχε τσακωθεί με τον Μπουρούση;

Πότε είχε κερδίσει τον Γιάννη Αντετοκούμπο με 22-0;

Επιπλέον, αποκαλύπτει μία άλλη του πλευρά, μιλώντας για την τιμητική θέση που έχει στην ομάδα του Παναθηναϊκού για παίκτες με αμαξίδιο, καθώς και για το γήπεδο μπάσκετ που έχτισε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος. Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame