Η Κατερίνα Παπουτσάκη… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια εξομολόγηση εκ βαθέων από την ηθοποιό, για την πορεία της στην υποκριτική, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Την Δευτέρα 22 Μαρτίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η γνωστή ηθοποιός μιλά για την πρώτη της παράσταση και τον άνθρωπο που της έδωσε απλόχερα τα εφόδια για το θέατρο.

Αποκαλύπτει τις δυσκολίες που πέρασε όταν υποδύθηκε τον ρόλο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά και σε ποιον μεγάλο ηθοποιό έχει αδυναμία.

Τι ξεχωρίζει από τη δουλειά της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο;

Της αρέσει ο ρόλος του κριτή στο «Your Face Sounds Familiar – All Star»; Πώς περνάει στα γυρίσματα του λαμπερού σόου;

Υπήρξαν σε βάρος της περιστατικά παρενόχλησης;

Πώς αποφάσισε να κάνει οικογένεια και τι λέει για την πολιτική, τη θρησκεία και τα όνειρα της;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

