Πολιτική

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις μεταρρύθμισες στο Οικογενειακό Δίκαιο και ειδικά στο κεφάλαιο που αφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, «συνιστά μια παιδοκεντρική μεταρρύθμιση, η οποία διατηρεί και ενισχύει το αληθές και πραγματικό συμφέρον του παιδιού ως το βασικό κριτήριο για τη ρύθμιση των σχέσεων των τέκνων με τους γονείς τους».

Ακόμη, με το νομοσχέδιο για την εξυπηρέτηση του πραγματικού και αληθούς συμφέροντος του παιδιού, καθιερώνονται καινοτομίες που διευκολύνουν τη συνεννόηση των γονέων, μετά τη διάσπαση του έγγαμου βίου, και καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια, με τα οποία θα υποβοηθείται η ασφαλής δικανική κρίση για τις υποθέσεις που άγονται στα δικαστήρια.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο εδράζεται «στην αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των γονέων, καθώς καθιερώνεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο, όπως εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παράλληλα προάγονται οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπως είναι η διαμεσολάβηση».

Επίσης, θεσπίζεται το μαχητό τεκμήριο του 1/3 για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, ενώ καθιερώνονται, επίσης, αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστήριο στη ρύθμιση των ζητημάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων, όπως η αδικαιολόγητη μη καταβολή της διατροφής, η έλλειψη σεβασμού στις δικαστικές αποφάσεις και στις συμφωνίες των διαζευγμένων γονέων και η διάρρηξη των σχέσεων του παιδιού με τον άλλον γονέα.

Εξάλλου, προβλέπεται η θέσπιση ειδικών προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την επιμόρφωση των δικαστών, που θα δικάζουν τις οικογενειακές διαφορές, από εξειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, καθηγητές ΑΕΙ και Δικαστικούς Λειτουργούς.

Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων στο σύνδεσμο, δείτε ΕΔΩ