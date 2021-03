Κοινωνία

Δήμος δίνει αποζημίωση - “μαμούθ” για τον θάνατο μικροπωλητή

Μετά από χρόνια δικαιώθηκε η χήρα του άτυχου άνδρα, που έχασε την ζωή του, υπό περίεργες συνθήκες.

Το 2014 ένας μικροπωλητής που είχε στήσει πάγκο στο Δημοτικό Πάρκο Σερρών, σκοτώθηκε από πτώση κλαδιού από ύψος 20 μέτρων. Η σύζυγός του ζήτησε αποζημίωση από τον Δήμο Σερρών και πρόσφατα το ΣτΕ επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και επιδίκασε αποζημίωση 135.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο αντιδήμαρχοι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση με αναστολή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, “οι Δήμοι είναι αρμόδιοι, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή χρήση από τους πολίτες των χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων”. Μάλιστα, όπως εξηγεί, “επιβάλλεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ρητή υποχρέωση να προβαίνουν, με επιμέλεια, σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να λαμβάνουν προληπτικά, όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν την πτώση των δένδρων ή κλαδιών τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη κίνηση των πεζών και οχημάτων στις παρακείμενες οδούς”.

Το δικαστήριο κρίνει πως η υποχρέωση αυτή δεν αφορά μόνο χώρους δημόσιας περιουσίας, αλλά αντίθετα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την προστασία των διερχόμενων ιδιωτών, εκτείνεται και “στους γειτνιάζοντες ή συνεχόμενους προς τους ανωτέρω χώρους, εφόσον, είτε είναι ιδιωτικοί ή κοινόχρηστοι (οικοδομών, πολυκατοικιών, μονοκατοικιών)”.

Κι αυτό γιατί οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για την ακίνδυνη και ασφαλή διακίνηση των πολιτών, η οποία επιτυγχάνεται “κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης, με την επέκταση της επιμέλειας αυτών”.