Κοινωνία

Βάνδαλοι έσκισαν την ελληνική σημαία και έκαψαν βιβλία σε σχολείο

Γυαλιά- καρφιά τα έκαναν οι δράστες, που εισέβαλαν στο δημοτικό σχολείο

Ακόμη ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμού σε σχολείο σημειώθηκε χθες στις 10:30 περίπου το βράδυ στο Αγρίνιο, όταν άγνωστοι εισήλθαν στο 16ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης και προκάλεσαν φθορές.

Συγκεκριμένα, οι δράστες διέρρηξαν παράθυρο του σχολείου και αφού εισήλθαν στον χώρο έκαψαν βιβλία, έσκισαν την ελληνική σημαία και έγραψαν με σπρέι συνθήματα στους τοίχους κατά της Αστυνομίας.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε το βράδυ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου που έσπευσε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου που αναζητεί τους δράστες.

Πηγή: carvasaras.gr