Κοινωνία

Πέθανε η μητέρα της 16χρονης που “έφυγε” από κορονοϊό

Θρήνος στην οικογένεια των δύο γυναικών και σε ολόκληρη την περιοχή.

Πάλεψε γενναία με τον κορονοϊό, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικήτρια μετά από πολλές εβδομάδες στην Εντατική, η μητέρα της 16χρονης Μαργαρίτας, από την Θήβα, που πέθανε από κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η άτυχη Γεωργία, έφυγε από την ζωή την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αδελφή της.

Θρήνος επικρατεί στην Θήβα, όπου ζει η οικογένεια των δύο άτυχων γυναικών.

Ο πατέρας της κοπέλας και σύζυγος της άτυχης Γεωργίας, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της 16χρονης, είχε επίσης νοσήσει απο κορονοϊό και χρειάστηκε να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο.