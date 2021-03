Κόσμος

Τηλεδιάσκεψη Μισέλ –Φον Ντερ Λάιεν - Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Πρόεδρο της Τουρκίας θα έχουν τηλεδιάσκεψη οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής.

Της Μαρίας Αρώνη

Τηλεδιάσκεψη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν έχουν σήμερα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της 25ης και 26ης Μαρτίου, όπου θα συζητηθεί το σύνολο των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Η τηλεδιάσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 2:15 ώρα Ελλάδος και μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, η συζήτηση είναι πιθανό να αγγίξει τις πρόσφατες διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, την επικείμενη επανάληψη της διαδικασίας επίλυσης του κυπριακού , καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις όπως αυτές στη Λιβύη. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται για να προετοιμάσει τις συζητήσεις της Συνόδου Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα τεθεί επί τάπητος το σύνολο των ευρωτουρκικών σχέσεων, για τις οποίες ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ έχει λάβει εντολή από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να καταθέσει έκθεση με όλα τα πιθανά σενάρια.

Έτερος αξιωματούχος της ΕΕ εξήγησε ότι στο Συμβούλιο επικρατεί περισσότερη ενότητα από ποτέ για το θέμα της Τουρκίας μεταξύ των κρατών-μελών. Σημείωσε ότι είναι μια «δύσκολη σχέση», αλλά επισήμανε ότι «οι πράξεις της Τουρκίας βελτίωσαν το περιβάλλον», αν και «η χώρα έχει ακόμα να κάνει πολλά για να έχει πραγματικά καλές σχέσεις με την ΕΕ».

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ θα είναι περιεκτική και θα περιγράφει τη συμπεριφορά της Τουρκίας για όλα τα θέματα – τα εσωτερικά της χώρας, το μεταναστευτικό, τις σχέσεις με τα κράτη-μέλη. Θα λάβει υπόψη όλες τις διαφορετικές πιθανότητες. «Τα μέτρα προφανώς παραμένουν στο τραπέζι, δεν αποσύρονται και αυτό θα είναι τμήμα της πολιτικής μας καθοδήγησης», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η έκθεση θα απευθύνεται στους ηγέτες της ΕΕ και όχι στον Τύπο. Σε σχέση με την υλοποίηση μιας θετικής ατζέντας ΕΕ-Τουρκίας, ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι θα εξαρτηθεί από την Τουρκία, την πρόθεσή της να συνεργαστεί με την ΕΕ και να μειώσει τις εντάσεις.

Το θέμα των ευρωτουρκικών σχέσεων και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Μαρτίου