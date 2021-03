Τεχνολογία - Επιστήμη

“Η Αλεξάνδρα παίζει μουσική με τα μάτια”: Η εφαρμογή Έλληνα για τετραπληγικούς (βίντεο)

Η Αλεξάνδρα, χρησιμοποιώντας το καινοτόμο λογισμικό και μια ειδική κάμερα που εντοπίζει το βλέμμα, κατάφερε να παίξει μουσική.

Ένα διαφορετικό βίντεο που έχει γίνει viral παρουσιάζει τη δύναμη που μπορεί να έχει η αγάπη για τη μουσική, αλλά και την εφευρετικότητα ενός Έλληνα που διαπρέπει στο εξωτερικό.

Η Αλεξάνδρα, είναι τετραπληγική, αλλά παίζει μουσική με τα μάτια χάρη στο Eyeharp, ένα καινοτόμο λογισμικό που σχεδιάστηκε από τον Ζαχαρία Βαμβακούση, ο οποίος μεγάλωσε στην Αθήνα αλλά τώρα εργάζεται ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra στη Βαρκελώνη.

Η Αλεξάνδρα, χρησιμοποιώντας το καινοτόμο λογισμικό και μια ειδική κάμερα που εντοπίζει το βλέμμα, κατάφερε να παίξει μουσική. Για το πρώτο της μάθημα επέλεξε το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» του Μάνου Χατζιδάκι.

Το EyeHarp είναι το πρώτο μουσικό όργανο που παίζεται με τα μάτια και άνθρωποι με τετραπληγία μπορούν να παίξουν μουσική για πρώτη φορά.

Η ιστορία του EyeHarp



Το EyeHarp «γεννήθηκε» πριν από 11 χρόνια, όταν ένας φίλος μουσικός του Ζαχαρία Βαμβακούση, του εμπνευστή της ιδέας, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα. Τότε δεν ήταν σίγουρο αν θα ξαναπαίξει μουσική. Εκείνη την εποχή ο Ζαχαρίας Βαμβακούσης συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο μουσικό όργανο για τετραπληγικούς και έτσι δημιούργησε το EyeHarp.

Ο κ. Βαμβακούσης με σπουδές στην επιστήμη υπολογιστών και μουσικός χρησιμοποίησε το EyeHarp για να διδάξει μουσική σε άτομα με αναπηρίες, γεγονός που του επέτρεψε να το βελτιώσει, κάνοντάς το προσιτό και εύκολο στη χρήση.

Πριν από δύο χρόνια, ο Ζαχαρίας Βαμβακούσης και τα μέλη της ομάδας του EyeHarp ίδρυσαν το EyeHarp Association, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εργάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξη του EyeHarp, αλλά και τη διάθεσή του σε χαμηλότερο δυνατό κόστος.