Κοινωνία

Παράταση για τις Πανελλαδικές και τις εγγραφές σε νηπιαγωγεία - δημοτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε έχουν διορία να καταθέσουν την αίτηση τους οι μαθητές και οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Μέχρι πότε θα γίνονται εγγραφές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των αποφοίτων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021.

Στο ίδιο διάστημα, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους αποφοίτους στα Λύκεια και όλο το σχετικό υλικό (εγκύκλιος, οδηγίες, υπόδειγμα) βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές και εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη χώρα.

Παράταση και για τις εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Παράλληλα, Σλαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά δύσκολες υγειονομικές συνθήκες λόγω του κορονοϊού - covid 19, το υπουργείο Παδείας ανακοίνωσε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.