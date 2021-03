Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Kαταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και χιόνια. Που θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από το Σάββατο (20-03-2021) και από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και από τις βραδινές ώρες στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας με κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Πιο αναλυτικά:

1. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (20-03-2021)

A. Από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Μακεδονία, τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

B. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

2. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (21-03-2021)

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά τις πρωινές και εκ νέου από τις απογευματινές ώρες.

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Β. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν τις πρωινές και εκ νέου από τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και στη δυτική Μακεδονία.

3. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (22-03-2021)

A. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

B. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βορειοδυτικά ημιορεινά.