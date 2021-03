Παράξενα

Χαροπαλεύει από δάγκωμα κόμπρας στο... κέντρο της Αθήνας

Στην Εντατική σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο νεαρός άνδρας.

Μάχη για τη ζωή του, στην στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Άγιος Σάββας δίνει 25χρονος, μετά από δάγκωμα κόμπρας.

Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα της, μέσα στο διαμέρισμα του νεαρού άνδρα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες προσπάθησε να ταΐσει το ερπετό με αποτέλεσμα αυτό να τον δαγκώσει στο χέρι.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των φίλων του, που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, ο 25χρονος έχει στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας 17 φίδια, κάποια εκ των οποίων είναι δηλητηριώδη και αρκετά επικίνδυνα.

Αρχικά ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, με δυσκολία την ομιλία και λίγο μετά έχασε τις αισθήσεις του για να τις ανακτήσει λίγο αργότερα.

Περίπου στις 8.30 το βράδυ οι γιατροί του Ιπποκράτειου έκριναν ότι έπρεπε να τον διασωληνώσουν διότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει ούτε και να καταπιεί.

Αργά χθες το βράδυ εισήχθη εσπευσμένα σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Σύμφωνα με γιατρούς του νοσοκομείου, η κατάσταση του 25χρονη χαρακτηρίζεται κρίσιμη