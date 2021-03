Οικονομία

Μείωση ενοικίου: η πλατφόρμα για τροποποιήσεις - διορθώσεις

Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τις διορθώσεις και ποια περίοδο αφορά.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις Covid και τις διορθώσεις λαθών και παραλείψεων από τους ιδιοκτήτες για τα μειωμένα ενοίκια της περιόδου Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ σε λειτουργία - στο myTAXISnet - έχει τεθεί η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων COVID και δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020.

Ήδη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν υποβάλει δηλώσεις Covid, λαμβάνουν e-mail από την ΑΑΔΕ για να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα (επιλογή ΔΗΛΩΣΕΙΣ COVID). Εκεί, μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση των δηλώσεών τους (αποδοχή, πορεία διεκπεραίωσης), καθώς και να λάβουν οδηγίες για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων. Οι περιπτώσεις αυτές λαθών ή παραλείψεων περιγράφονται αναλυτικά στην Ε. 2060/2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί έως και τις 19 Απριλίου 2021. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα για την υποβολή δήλωσης λύσης μίσθωσης χωρίς πρόστιμα, για όσες μισθώσεις έχουν λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, θα λειτουργεί έως τις 12 Απριλίου 2021. Η ΑΑΔΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες, που έχουν υποβάλει δηλώσεις Covid για ακίνητα με διαδοχικές μισθώσεις στην πλατφόρμα των Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, να δηλώσουν τη λύση των προηγούμενων μισθώσεων, ώστε να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των δηλώσεων αυτών.