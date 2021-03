Πολιτική

Κορονοϊός - Ξανθός: Συνθήκες “ιατρικής πολέμου” στο ΕΣΥ

Επισκέψεις σε δυο νοσοκομεία πραγματοποίησε ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Επισκέψεις στα νοσοκομεία «Αλεξάνδρα» και «Αττικόν» πραγματοποίησε την Πέμπτη 18/3 και Παρασκευή 19/3 αντίστοιχα, ο βουλευτής και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Ξανθός.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «στις συναντήσεις με τη Διοίκηση, τα επιστημονικά στελέχη των νοσοκομείων και τους εκπροσώπους των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων, εκφράστηκε η αγωνία για τις αντοχές του ΕΣΥ σ’ αυτή τη δύσκολη φάση της πανδημίας και η ανάγκη γενναίας ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας με επιπλέον πόρους (ανθρώπινους και υλικούς). Είναι κοινή διαπίστωση πλέον ότι υπάρχει πλήρης αποδιοργάνωση της λειτουργίας των νοσοκομείων της Αττικής , έχουν δημιουργηθεί συνθήκες «ιατρικής πολέμου» στην εφημερία τους και είναι προφανής η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στο διττό τους ρόλο, της φροντίδας δηλαδή των περιστατικών covid και της κάλυψης όλων των υπόλοιπων αναγκών νοσηλείας του πληθυσμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι νοσοκομεία «αιχμής» για το σύστημα εφημερίας του Λεκανοπεδίου όπως το «Σισμανόγλειο» και ο «Ερυθρός» έγιναν αποκλειστικά covid, αλλά και το γεγονός ότι το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Μεταξά» δεν προστατεύθηκε από την ενδονοσοκομειακή διασπορά του ιού σε ογκολογικούς ασθενείς.

Την ώρα αυτή, τόνισε ο κ. Ξανθός, η μόνη επιλογή είναι ένα σοβαρό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα επιστρατεύσει αποδοτικά και χωρίς εξαιρέσεις, όλες τις διαθέσιμες υγειονομικές δυνάμεις της χώρας (δημόσιου, ιδιωτικού τομέα, Ενόπλων Δυνάμεων). Δυστυχώς η κυβέρνηση, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους του ΕΣΥ που κάνουν παραπάνω από όσα επιτρέπουν οι αντοχές τους, κυρίως λόγω πολιτικών επιλογών και δεσμεύσεων, όχι απλώς δεν «κάνει τα πάντα» όπως ισχυρίζεται, αλλά δεν κάνει ούτε όσα πρέπει ούτε όσα μπορεί. Και φυσικά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα μείνει κανένας ασθενής (με covid ή άλλο νόσημα) αβοήθητος και χωρίς αξιόπιστη περίθαλψη. Το αφήγημα της «θωράκισης» του ΕΣΥ έχει καταρρεύσει, το λειτουργικό black out είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, μια υγειονομική τραγωδία με δεκάδες διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ είναι σε εξέλιξη και αυτό που προέχει σήμερα είναι η μάχη για τη ζωή, η συστράτευση των πάντων για να μείνει όριο το ΕΣΥ και οι άνθρωποι της «πρώτης γραμμής», η με κάθε τρόπο διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της κοινωνική συνοχής. Αρκετά με τις εκκλήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα για συνδρομή στο μέτωπο της πανδημίας. Τώρα είναι η ώρα της υποχρεωτικότητας και της επίταξης όσων και όπου μπορούν να βοηθήσουν. Και μάλιστα χωρίς προνομιακή μεταχείριση και προκλητικές ρυθμίσεις, όπως ο διπλασιασμός του νοσηλίου στις ιδιωτικές κλινικές».

Αντιδράσεις των κομμάτων για το 251 ΓΝΑ Νοσοκομείο

«Η ασύνταχτη άμεση διάθεση στις 18 Μαρτίου του 251 ΓΝΑ νοσοκομείου της Αεροπορίας στο ΕΣΥ για μη covid ασθενείς, με ταυτόχρονη επιβάρυνση των λοιπών νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων, κατέδειξε για άλλη μια φορά την εγκληματική αμέλεια της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης», δηλώνει ο αναπληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Τσίπρας. Αναφέρει ότι στο πρώτο κύμα της πανδημίας είχε διατεθεί το ΝΙΜΤΣ και ότι «ακολούθησε η αποψίλωση κυριολεκτικά όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων από ιατρούς και νοσηλευτές, προκειμένου να επανδρώσουν τα εμβολιαστικά κέντρα». Προσθέτει ότι χθες έγινε μερική ανάκλησή τους στα νοσοκομεία για αντιμετώπιση της νέας κατάστασης. «Ανοίγουν δηλαδή νέες τρύπες για να κλείσουν παλιές. Φοβερός σχεδιασμός και πρόνοια», σχολιάζει.

Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση είχε ένα χρόνο για προετοιμασία του ΕΣΥ και των στρατιωτικών νοσοκομείων «και δεν έκαναν τίποτα, καμία πρόσληψη υγειονομικών». Ως προς αυτό αναφέρει ότι «μόλις προχθές ο γγ του ΥΠΕΘΑ κ. Οικονόμου ανακοίνωσε την πρόσληψη 138 μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων, μεταξύ αυτών 59 για κάλυψη υγειονομικών αναγκών των νοσοκομείων και των τριών Γενικών Επιτελείων». Επίσης αναφέρει ότι υπάρχει και αριθμός ιδιωτών συμβασιούχων υγειονομικών στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, «για τους οποίους είναι άγνωστο αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη».

Από την πλευρά του, το Κίνμα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η κυβέρνηση διαθέτει το 251ΓΝΑ στο Εθνικό Σύστημα Υγεία για non-Covid περιστατικά και, μεταξύ άλλων, άμεση διακομιδή των νοσηλευόμενων ασθενών του στο 401ΓΣΝΑ μέχρι πλήρωσης των κλινών του. Η κατάσταση της πανδημίας έχει χτυπήσει κόκκινο και η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει λύσεις. Η κυβέρνηση άφησε στην τύχη του το ΕΣΥ, χωρίς σχέδιο και προετοιμασία για την ενίσχυσή του και την ενίσχυση του δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Όταν έπρεπε να ασχοληθεί προκειμένου να στηρίξει το ΕΣΥ, να ανοίξει Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, να κάνει έγκαιρα προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία των ΜΕΘ, πετούσε χαρταετό … Παρά τις φωνές του Κινήματος Αλλαγής, η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε ορθό αρχικό σχεδιασμό και δεν ενέταξε εξ αρχής το σύνολο των στρατιωτικών και ιδιωτικών νοσοκομείων στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Και τρέχει τώρα ασθμαίνοντας να καλύψει τα κενά της … και με λάθος τρόπο. Βεβαίως, οι ΕΔ είναι παρούσες να συνδράμουν στο έργο της Πολιτείας στην καταπολέμηση της πανδημίας, ωστόσο αποτελεί πρόκληση η μη συμμετοχή των μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων, που διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα. Γιατί η κυβέρνηση δεν εμπλέκει και τις ιδιωτικές κλινικές; Τι άλλο περιμένει για να το τολμήσει;



Η μη ορθή και δίκαιη ποσόστωση κατανομής κλινών-ασθενών σε όλα τα στρατιωτικά και ιδιωτικά νοσοκομεία, με άμεση εμπλοκή του μοναδικού νοσοκομείου της ΠΑ, το μόνο πανελλαδικά με δυνατότητες αεροπορικής ιατρικής, στην ενίσχυση του ΕΣΥ, δεν αποτελεί ενδεδειγμένο μέτρο επίλυσης του προβλήματος, πέραν σαφώς κάθε νόμιμης διαδικασίας.

Καλείται το 251ΓΝΑ και τα στελέχη της ΠΑ να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες σε υγειονομική περίθαλψη για τις οποίες η κυβέρνηση ευθύνεται και το προηγούμενο διάστημα το άφησε στην τύχη του, επιτρέποντας τρίτους να μην εξοφλούν τις εκατοντάδων εκατομμυρίων οφειλές τους προς αυτό. Κι έρχεται τώρα να του αναθέσει την κάλυψη των λαθών της.

Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει την Ελληνική κοινωνία στα προβλήματά της και μάλιστα σε θέματα υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ενώ επιμένει ότι απαιτείται συνεισφορά όλων, εκτιμώντας ότι η πανδημία θα έχει μεγάλη και απρόβλεπτη διάρκεια και συνεπώς θα πρέπει να προληφθούν οι επικείμενες αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Εδώ που μας έφτασε η κυβέρνηση, απαιτείται, πυροσβεστικά, η επιστράτευση όλων των στρατιωτικών και ιδιωτικών νοσοκομείων με την απαιτούμενη ποσόστωση ανάλογα με τις δυνατότητες εκάστου νοσοκομείου και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του. Ακούει η κυβέρνηση ή για άλλη μία φορά σφυρίζει αδιάφορα;»