Παράξενα

Ινδονησία: Βρέθηκε ζωντανός 17 χρόνια μετά το τσουνάμι (βίντεο)

Απίστευτη η ιστορία του άνδρα αλλά και ο τρόπος με τον οποίον εντοπίστηκε.

Σχεδόν 228.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2004 όταν το τσουνάμι χτύπησε την Ινδονησία.

Στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων ήταν και ο αστυνομικός Αμπτίπ Ασέπ που δεν βρέθηκε ποτέ και κηρύχθηκε νεκρός.

Μετά από 17 ολόκληρα χρόνια ο άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός σε μια ψυχιατρική κλινική.

Τον αναγνώρισε ένας συγγενής του βλέποντας ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση.

Ο νεαρός είχε βρεθεί να περιπλανιέται στους δρόμους και κανείς μέχρι σήμερα δεν γνώριζε την ταυτότητα του.