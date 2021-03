Οικονομία

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: Πότε θα γίνει η πληρωμή στους δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού και ποιους αφορά. Η ενημερωτική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.

Τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 24.226.726,61 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2021, για 54.876 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν:

Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού (μήνες Ιανουάριος-Φεβρουάριος) για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 997.512 ευρώ. Συνολικά 1.868 πληρωμές. Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού (μήνες Ιανουάριος-Φεβρουάριος) για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 17.882.359,63 ευρώ. Συνολικά 33.551 πληρωμές. Σε εργαζόμενους ενταγμένους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (μήνες Ιανουάριος Φεβρουάριος) για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 5.346.854,98 ευρώ. Συνολικά 19.457 πληρωμές.