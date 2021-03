Πολιτική

“Πόρτα” Δένδια στον Στόλτενμπεργκ για τον Τσαβούσογλου

Η ελληνικη απάντηση στο αίτημα του ΓΓ του ΝΑΤΟ. Τι συζήτησαν μαζί και με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Διπλωματικές πηγές, αναφέρουν ότι "κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, ενόψει της Υπουργικής Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα, συζητήθηκε μεταξύ άλλων, και η επίτευξη συμφωνίας για την εγκαθίδρυση εικοσιτετράωρης γραμμής επικοινωνίας μεταξύ των Διακλαδικών Κέντρων Επιχειρήσεων των Υπουργείων Άμυνας της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ διερωτήθηκε κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μια σύντομη συνάντηση μεταξύ του ιδίου και των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνάντησης στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι έχει προγραμματισθεί καταρχήν, εφόσον υπάρχει το κατάλληλο κλίμα, να μεταβεί στην Άγκυρα στις 14 Απριλίου προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Mevlut Cavusoglu.

Υπό το φως της εξέλιξης αυτής επεσήμανε ότι για πρακτικούς και συμβολικούς λόγους θα ήταν ευκταίο να πραγματοποιηθεί πρώτα η διμερής συνάντηση μεταξύ των δύο Υπουργών. Πρόσθεσε δε ότι μετά τη συνάντηση αυτή και ανάλογα με την έκβασή της θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των δύο Υπουργών και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί στο μέλλον".