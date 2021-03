Αθλητικά

Champions League: Η κλήρωση για τα ζευγάρια στους “8”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κέφια" είχε η κληρωτίδα της UEFA αφού έβγαλε... πρόωρο τελικό για την προημιτελική φάση του Champions League.

"Κέφια" είχε η κληρωτίδα της UEFA για την προημιτελική φάση του Champions League, καθώς κατά την σχετική διαδικασία προέκυψε το «ζευγάρι» της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι δύο «μονομάχοι» που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον ημιτελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αναμετρήθηκαν στον περυσινό τελικό, που έληξε με νίκη 1-0 των Βαυαρών.

Η Μπάγερν Μονάχου, που υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, κατέκτησε κάθε... διαθέσιμο τίτλο της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, έχει ελαφρύ προβάδισμα έναντι των πρωταθλητών Γαλλίας, καθώς έχει το πλεονέκτημα του εντός έδρας πρώτου αγώνα. Ωστόσο, κάθε πιθανή πρόβλεψη είναι... απαγορευτική, δεδομένης της ποιότητας που διαθέτουν οι δύο ομάδες, όπως απέδειξαν στον προηγούμενο γύρο, με τους παίκτες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να συντρίβουν στο «Καμπ Νου» την Μπαρτσελόνα με 4-1. Ενα επιπλέον κίνητρο για την γαλλική ομάδα θ' αποτελέσει σίγουρα και η διάθεση των ποδοσφαιριστών να πάρουν «ρεβάνς» για την απώλεια του τροπαίου από τους Βαυαρούς.

«Μάχη γιγάντων» αναμένεται και στο «ζευγάρι» της Ρεάλ Μαδρίτης με την Λίβερπουλ. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε αγωνιστική κάμψη και ουσιαστικά έχουν χάσει τις ελπίδες για το εγχώριο πρωτάθλημα. Κατά συνέπεια, το τρόπαιο του Champions League είναι ο κύριος στόχος που έχουν μέσα στην χρονιά και αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι η κατάσταση, στην οποία θα βρεθούν τις ημέρες των δύο ντέρμπι, τα οποία αναμένεται να κριθούν στις λεπτομέρειες.

Παράλληλα, η Πόρτο καλείται να κάνει ακόμη μία υπέρβαση και, μετά την Γιουβέντους, ν' αφήσει «εκτός νυμφώνος» και την Τσέλσι του Τόμας Τούχελ. Ο Γερμανός τεχνικός έχει βελτιώσει εντυπωσιακά την αμυντική λειτουργία των Λονδρέζων, στοιχείο στο οποίο στηρίζει την φιλοσοφία του και ο Σέρχιο Κονσεϊσάο στους «δράκους». Αναμένονται δύο «κλειστοί» αγώνες, λίγα γκολ και πολλή αγωνία.

Τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι, που δείχνει να βρίσκεται σε αγωνιστικό φορμάρισμα την κατάλληλη εποχή, έχει επί της ουσίας «καθαρίσει» τον τίτλο στην Αγγλία και καλείται να υπερβεί το εμπόδιο της Ντόρτμουντ για μία θέση στον ημιτελικό. Οι «πολίτες» είναι το φαβορί για την πρόκριση, ωστόσο η παρουσία των Έρλινγκ Χάαλαντ και Τζέιντον Σάντσο στην επίθεση της Ντόρτμουντ δημιουργεί σημαντικές ελπίδες για την γερμανική ομάδα, που είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο, δεδομένου ότι υστερεί στην αμυντική λειτουργία.

Η κλήρωση της προημιτελικής και της ημιτελικής φάσης του Champions League έχουν ως εξής:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) Πόρτο (Πορτογαλία)-Τσέλσι (Αγγλία) Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Νικητής 3-Νικητής 1 Νικητής 4-Νικητής 2

ΤΕΛΙΚΟΣ

Νικητής Α-Νικητής Β