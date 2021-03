Πολιτισμός

Άγαλμα του 5ου π.Χ. αιώνα στα χέρια αρχαιοκάπηλου (εικόνες)

Ετοιμαζόταν να το πουλήσει για 100.000 ευρώ. Το άγαλμα παραδόθηκε από την ΕΛΑΣ στο υπουργείο Πολιτισμού.

Άγαλμα του 5ου π.Χ. αιώνα, εξαιρετικής τέχνης και σπουδαίας αρχαιολογικής αξίας, παραδόθηκε από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το άγαλμα παρέδωσε, σε ειδική εκδήλωση, ο διοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγος Πέτρος Τζεφέρης, στη διευθύντρια της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Βασιλική Παπαγεωργίου.

«Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής παραδίδει σήμερα στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μια αρχαιότητα, εξαιρετικής τέχνης και σπουδαίας αξίας, που εντοπίστηκε στο πλαίσιο οργανωμένης και πολύμηνης αστυνομικής επιχείρησης» τόνισε ο κ.Τζεφέρης, ενώ επισήμανε, μεταξύ άλλων: «Όπως έχει ήδη τεκμηριωθεί από την Υπηρεσία σας, πρόκειται για ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα, καθήμενης ανδρικής μορφής, νεαρού άνδρα, ύψους περίπου τριάντα επτά εκατοστών. Ο εντοπισμός του αποτέλεσε αντικείμενο εξειδικευμένης έρευνας του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο της ουσιώδους, διαχρονικής και άριστης συνεργασίας με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών».

Από την πλευρά της, η διευθύντρια της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων: «Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε στενά, πόσο δύσκολος και πόσο πολυεπίπεδος είναι αυτός ο αγώνας, όπως επίσης γνωρίζουμε ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Η σημερινή παράδοση έρχεται να προστεθεί σε ένα μακρύ κατάλογο επιτυχιών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Υπηρεσίας σας και πιστεύουμε ότι δίνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε έναν που προσπαθεί ακόμα και σήμερα να καπηλευτεί την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας».

Σημειώνεται ότι συνελήφθη προχθές, Τετάρτη, 17 Μαρτίου, σε περιοχή της Κορινθίας, άνδρας ο οποίος κατείχε το αρχαίο κινητό μνημείο και αναζητούσε υποψήφιους αγοραστές, με σκοπό να το πουλήσει έναντι του ποσού των 100.000 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.