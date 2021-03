Κοινωνία

Καταδίωξη στην Λιοσίων: Ποινική δίωξη για επτά αδικήματα στον οδηγό

Τι είπε στους αστυνομικούς. Για ποια αδικήματα διώκεται.

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για σειρά αδικημάτων σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος του νεαρού οδηγού ο οποίος προκάλεσε το τροχαίο, το μεσημέρι της Πέμπτης, στην οδό Λιοσίων με τέσσερις τραυματίες.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του του ποινική δίωξη για εξής αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, απείθεια, οδήγηση χωρίς δίπλωμα, διατάραξη συγκοινωνιών, σωματικές βλάβες από αμέλεια και οπλοφορία, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν σπρέι πιπεριού, δύο μαχαίρια και ένα γκλομπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.