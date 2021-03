Κοινωνία

Τροχαίο στην Βουλή: Θρήνος στην κηδεία του Ιάσονα

Σε κλίμα οδύνης το "τελευταίο αντίο" στον άτυχο νέο. Τραγικές φιγούρες η μητέρα και η αδελφή του.

Το τελευταίο "αντίο" είπαν συγγενείς και φίλοι στον 23χρονο Ιάσονα, που έχασε τη ζωή του έπειτα από το τροχαίο, που σημειώθηκε έξω από τη Βουλή την περασμένη Παρασκευή.

Η κηδεία του Ιάσονα έγινε σε κλίμα οδύνης στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου, το μεσημέρι της Πέμπτης. Λίγο πριν τις 12 κατέφθασε στο κοιμητήριο η οικογένεια του 23χρονου.

Συντετριμμένες και απαρηγόρητες ήταν η μητέρα και η αδελφή του 23χρονου, ενώ στο πλευρό τους ήταν συγγενείς αλλά και φίλοι του άτυχου νέου.

Μπαίνει φανάρι στη Βουλή μετα το δυστύχημα

Την απαγόρευση της αριστερής στροφής και τη θετική εισήγηση της Τροχαίας για την τοποθέτηση φαναριού για την είσοδο των οχημάτων στη Βουλή ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής σε συνομιλία του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Όπως είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στις 18 Μαρτίου η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έστειλε έγγραφο στην Περιφέρεια Αττικής για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πρόταση για προσθήκη αριστερόστροφων σηματοδοτών στη Β. Σοφίας με παράλληλη διαμόρφωση τμήματος της αριστερής λωρίδας προκειμένου να διευκολύνονται τα οχήματα που θέλουν να στρίψουν αριστερά με δημιουργία νησίδας.

Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει θετική εισήγηση και γι’ αυτό από σήμερα σταμάτησε να επιτρέπεται η είσοδος από το αντίθετο ρεύμα της Β. Σοφίας, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Συγκλονιστικό βίντεο από την φονική σύγκρουση

Καρέ καρέ καταγράφηκε το τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Βουλή που στοίχισε τη ζωή στον 23χρονο Ιάσονα.

Στις εικόνες φαίνεται η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο όχημα τη στιγμή που εκείνο στρίβει για να μπει στη Βουλή.

Ο 23χρονος ανέβαινε τη Βασιλίσσης Σοφίας με τη μοτοσικλέτα του, κινούμενος στη δεξιά λωρίδα, ενώ αριστερά της μηχανής ήταν το ταξί, με την ίδια κατεύθυνση.

Στο αντίθετο ρεύμα, το υπηρεσιακό όχημα έστριβε για να περάσει στην είσοδο του κοινοβουλίου.

Ενώ ο οδηγός του ταξί φαίνεται πως κόβει ταχύτητα, ο άτυχος Ιάσονας δεν πρόλαβε και συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του υπηρεσιακού οχήματος. Όπως έχουν πει οι μάρτυρες, τα φανάρια στην άνοδο της Β. Σοφίας ήταν πράσινα.

Ωστόσο, για το νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, συνεργάτες του Προέδρου της Βουλής, έλεγαν πως πρόκειται για προϊόν υποκλοπής μέσα από τη Βουλή, αλλά και πως έχει διαταχθεί ΕΔΕ και αναμένεται να αποδοθούν ευθύνες για τη διαρροή.

Έδωσε ζωή σε συνανθρώπους μας

Η τραγική ιστορία του θανάτου του 23χρονου, έχει συγκλονίσει, ενώ συγκίνηση προκάλεσε και η απόφαση της οικογένειας να δωρίσει τα όργανά του, στέλνοντας ένα σπουδαίο μήνυμα μεγαλοψυχίας και ανθρωπιάς.

Ο 23χρονος μοτοσικλετιστής, τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, και καθώς ήταν κλινικά νεκρός, η οικογένειά του πήρε την μεγάλη απόφαση να δωρίσει τα όργανά του.

Ο Ιάσονας έδωσε πνεύμονες, νεφρούς, ήπαρ, καρδιά, κερατοειδείς, ακόμα και δέρμα σε έξι ασθενείς. Η αφαίρεση των ζωτικών οργάνων έγινε στον "Ευαγγελισμό" από ομάδα γιατρών του "Λαϊκού" και του "Ωνασείου".