“Η Φάρμα”: “δυνατά” επεισόδια Παρασκευή και Σάββατο (εικόνες)

Με έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, με αστεία όμως και με κόντρες, κύλησαν οι ημέρες για τους παίκτες του ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται.

Η καθημερινότητα μακριά από την πόλη και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες, τα δύσκολα αγωνίσματα, η συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, η αντοχή, τα όρια, η επιβίωση, η παραμονή.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο.

Ποιος θα αντέξει, ποιος θα αποχωρήσει;

Την 2η εβδομάδα στη Φάρμα, οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ποιον επέλεξε ο Παναγιώτης Χατζόπουλος, που άφησε πίσω του τη Φάρμα μετά την πρώτη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ, για 1ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ και ποιον ψήφισαν οι ΑΓΡΟΤΕΣ για 2ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΡΧΗΓΟ;

Είναι ευχαριστημένοι οι ΑΓΡΟΤΕΣ από τον νέο ΑΡΧΗΓΟ ή τον αμφισβητούν; Και για ποιο λόγο;

Ποιους επιλεγεί για ΥΠΗΡΕΤΕΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ;

Ποιος θεωρεί ότι στοχοποιείται από τον ΑΡΧΗΓΟ;

Όταν ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ πηγαίνει να τους δώσει την ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, τους ανακοινώνει ότι έχουν, ήδη, χάσει ένα ΕΠΑΘΛΟ. Ποιος φταίει; Ποιος εκνευρίζεται με αυτό;

Θα καταφέρει ο Ερωτόκριτος να σηκώσει τον Μιχάλη Ιατρόπουλο από την καρέκλα του με τη δύναμη του μυαλού;

Ποιον θα διαλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ;

Σε ποιον λείπει το κρέας, πόσο έχουν αδυνατίσει;

Πόσα αυγά έχουν κάνει οι κότες μέχρι στιγμής;

Ποιος ξέχασε να κλείσει την πόρτα στο κοτέτσι;

Θα δούμε νέα ζώα στη Φάρμα;

Πόσο διασκεδαστικό θα είναι το QUIZ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ αυτήν την εβδομάδα και για ποιους;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ποιος θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Ποιον θα επιλέξει για αντίπαλό του ο 1ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

Ποιος επιτίθεται στον ΑΡΧΗΓΟ και γιατί;

Θα τα καταφέρουν στην ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ; Τι λάθος έκανε ο ΑΡΧΗΓΟΣ; Θα τους κοστίσει το ΕΠΑΘΛΟ ή όχι;

Ποιος θα κερδίσει στη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ και ποιος θα αποχωρήσει;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

