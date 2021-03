Πολιτισμός

Οι Α’ Χαιρετισμοί στον ΑΝΤ1 και στον Ant1news.gr (βίντεο)

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου.

Με σεβασμό στο θρησκευτικό αίσθημα μεγάλης μερίδας των τηλεθεατών, ο ΑΝΤ1 θα δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από την ασφάλεια του σπιτιού τους τις Ακολουθίες των Χαιρετισμών και του Ακαθίστου Ύμνου, κάθε Παρασκευή από τις 19 Μαρτίου έως και τις 16 Απριλίου.

Η μετάδοση θα γίνει από την τηλεόραση του ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα θα υπάρχει live streaming στο www.antenna.gr και στον Ant1news.gr.

Οι Ακολουθίες θα μεταδοθούν, σε απευθείας σύνδεση, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό:

Την Παρασκευή 19 Μαρτίου , 16:45 - 17:45, οι Α΄ Χαιρετισμοί

, 16:45 - 17:45, οι Την Παρασκευή 26 Μαρτίου , 16:45 - 17:45, οι Β΄ Χαιρετισμοί

, 16:45 - 17:45, οι Την Παρασκευή 2 Απριλίου , 16:45 - 17:45, οι Γ΄ Χαιρετισμοί

, 16:45 - 17:45, οι Την Παρασκευή 9 Απριλίου , 16:45 - 17:45, οι Δ΄ Χαιρετισμοί

, 16:45 - 17:45, οι Την Παρασκευή 16 Απριλίου, 16:45 - 17:45, ο Ακάθιστος Ύμνος

Έχοντας συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης του, ο ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να αφουγκράζεται τις ανάγκες που δημιουργούνται από τη νέα πραγματικότητα και θα διαμορφώνει το πρόγραμμά του βάσει των νέων συνθηκών.

Ο ΑΝΤ1 και ο Ant1news.gr, μετέδωσαν σε απευθείας μετάδοση της Ιερά Ακολουθία των Α΄ Χαιρετισμών