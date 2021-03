Πολιτική

Δένδιας για ΕΣΕΠ: Πνεύμα εθνικής ομοψυχίας παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις

Ελληνοτουρκικές σχέσεις και Κυπριακό, επί τάπητος, στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

Την ικανοποίησή του για το πνεύμα εθνικής ομοψυχίας που, όπως είπε, επικράτησε κατά τη σημερινή συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), που συνεδρίασε με αντικείμενο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

«Είναι κατανοητό να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένα θέματα, αλλά είναι προφανές ότι όλοι αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και δρούμε πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για τη συμμετοχή του στο σημερινό ΕΣΕΠ, επισημαίνοντας ότι η συνεισφορά του ήταν πολύτιμη, «καθώς μας επέτρεψε να έχουμε και τη δική του γωνία θεώρησης για τα ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε».

«Όπως έχω επανειλημμένα πει, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία από την κυβέρνηση και από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην εμπέδωση όχι μόνο της εθνικής ομοψυχίας, αλλά και της καλύτερης δυνατής συνεννόησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στο βασικό ζήτημα του ΕΣΕΠ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η σημαντικότερη είδηση είναι η αποδοχή από πλευράς του, της πρόσκλησης που του απηύθυνε ο Τούρκος ομόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου για συνάντηση στην Άγκυρα.

«Η ελληνική πλευρά κατέστησε ευθύς εξαρχής σαφές ότι η επίσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί, εφόσον διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και είναι χρήσιμο να το αντιληφθούν αυτό όλοι οι αξιωματούχοι και από την τουρκική πλευρά, αποφεύγοντας τις δηλώσεις που δεν βοηθούν στην προσπάθεια εμπέδωσης κλίματος σχέσεων καλής γειτονίας», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας.

«Τις προηγούμενες ημέρες, με τη διεξαγωγή του 62ου γύρου των διερευνητικών επαφών και τις πολιτικές διαβουλεύσεις, ξαναπιάσαμε το νήμα των επαφών και η επίσκεψή μου στην Άγκυρα έρχεται σε συνέχεια αυτών», επισήμανε ο κ. Δένδιας.

«Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα δεν φοβάται το διάλογο. Ο διάλογος δεν αποτελεί απεμπόληση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Προσερχόμαστε στο διάλογο ακριβώς για να προβάλουμε το δίκαιο των θέσεών μας».

«Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για τη συνέχιση του διαλόγου είναι η διατήρηση της αποκλιμάκωσης και η εμπέδωση του κλίματος ηρεμίας», υπογράμμισε.

Κατά τη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ έγινε επίσης αναφορά στις ευρωτουρκικές σχέσεις, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα, με τον υπουργό Εξωτερικών να τονίζει τη «διττή προσέγγιση» που επιθυμεί η Ελλάδα, που να περιλαμβάνει από τη μία «την εξέταση στόχων θετικής ατζέντας, αλλά και την παραμονή στο τραπέζι της προοπτικής υιοθέτησης μέτρων, εάν η Τουρκία επανέλθει σε παραβατική συμπεριφορά».

Επίσης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και την πρόσφατη συνάντηση με την απεσταλμένη του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ.

«Η Ελλάδα έλαβε πρόσκληση και θα συμμετάσχει στην άτυπη πενταμερή συνάντηση που συγκαλεί ο γγ των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη στο τέλος Απριλίου», ανέφερε ο κ. Δένδιας και προσέθεσε:

«Σε αυτό το θέμα είναι περιττό να πω ότι είμαστε σε απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία. Είχα συναντήσει τον ομόλογό μου και φίλο μου Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λάρνακα πριν από λίγες μέρες και βρισκόμαστε σε μια διαρκή επαφή και από κοινού προετοιμασία».

«Η διαχρονική ελληνική θέση όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού είναι ξεκάθαρη: διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για συζήτηση εκτός αυτού του πλαισίου», ξεκαθάρισε ο ΥΠΕΞ

Κατρούγκαλος: Έλλειψη στόχων και στρατηγικής για τα εθνικά θέματα από την κυβέρνηση

Έλλειψη στόχων και στρατηγικής όσον αφορά τα εθνικά θέματα καταλόγισε στην κυβέρνηση ο τομεράρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ).

«Είναι σαν η κυβέρνηση να θέλει να κερδίσει χρόνο, χωρίς να μας λέει γιατί, απλώς για να κλωτσήσει το τενεκεδάκι παρακάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατρούγκαλος.

«Δεν βγήκαμε ιδιαίτερα σοφότεροι. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική ως προς την έλλειψη συγκεκριμένων στόχων για την προώθηση των εθνικών θέσεων», σημείωσε και προσέθεσε:

«Είναι σαν η έλλειψη στρατηγικής που πάντα καταλογίζουμε στην κυβέρνηση να συνδυάζεται από μια έλλειψη φιλοδοξίας για την προώθηση των θέσεων της χώρας. Διότι δεν αρκεί να υπερασπιζόμαστε τις πάγιες θέσεις που έχουμε, πρέπει να υπάρχει και ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός για την προώθησή τους».

Ο κ. Κατρούγκαλος σημείωσε πως εξέφρασε «ιδιαίτερη ανησυχία» για το ποια είναι η τακτική της κυβέρνησης στο Κυπριακό, «για το οποίο θυμίζω ο πρωθυπουργός υπήρξε ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που δεν αναφέρθηκε σε αυτό στην ομιλία του στον ΟΗΕ μεταξύ των προτεραιοτήτων της χώρας».

«Αντίστοιχη ανησυχία όμως έχουμε και για τα ελληνοτουρκικά θέματα που ακριβώς αυτή η έλλειψη σχεδιασμού έχει οδηγήσει στην παράδοση της πρωτοβουλίας των κινήσεων στην άλλη πλευρά και στον περιορισμό της δικής μας σε αμυντικές και αντανακλαστικές κινήσεις», τόνισε.

«Δεν υπάρχει ζήτημα κυρώσεων, από ό,τι φαίνεται, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο ευρωτουρκικός διάλογος για θέματα που μας αφορούν άμεσα, όπως το μεταναστευτικό, συνεχίζεται ερήμην μας», υπογράμμισε ο κ. Κατρούγκαλος και κατέληξε λέγοντας: «Εμείς όπως κάνουμε πάντα, λέμε ότι θα “ βάλουμε πλάτη” για τα εθνικά θέματα. Αυτό προϋποθέτει όμως μια εθνική στρατηγική που αυτή τη στιγμή απουσιάζει».

Λοβέρδος: Ανεπαρκείς οι αντιδράσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το Κυπριακό

«Ανεπαρκείς» χαρακτήρισε τις αντιδράσεις της κυβέρνησης στις τουρκικές δηλώσεις σε ό,τι αφορά το Κυπριακό ο εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Λοβέρδος.

«Είχαμε ζητήσει ως κόμμα τη σύγκληση του ΕΣΕΠ. Ο υπουργός Εξωτερικών ανταποκρίθηκε», ανέφερε ο κ. Λοβέρδος. «Επιτέλους έγινε δεκτή και η πρότασή μας να συμμετέχει ο υπουργός Άμυνας και ήταν πραγματικά χρήσιμη η παρουσία του και αυτά που μας είπε».

«Συγκρατώ, υπογραμμίζω, και σας αναφέρω την, κατά τη γνώμη μας, ανεπαρκή πολιτική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και του υπουργείου Εξωτερικών, απέναντι στην προκλητική στάση της Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό», ανέφερε και προσέθεσε: «Ο Τούρκος Πρόεδρος μιλάει ρητά, με τρόπο κατηγορηματικό, για διχοτόμηση και οι αντιδράσεις από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης κρίνονται κατά τη γνώμη μας απολύτως ανεπαρκείς».