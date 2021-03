Κοινωνία

Lockdown: η εισήγηση των λοιμωξιολόγων - ποια μέτρα χαλαρώνουν

Μαραθώνια η συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία χαρακτηρίστηκε από ενστάσεις. Τι αλλάζει σε απαγόρευση κυκλοφορίας, εκκλησίες, παιδικές χαρές. Ποια καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν.

Το σενάριο, για την χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας και το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, συζήτησαν επί ώρες οι λοιμωξιολόγοι, μερίδα των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε ενστάσεις για τις “βαλβίδες αποσυμπίεσης” της κόπωσης των πολιτών, που επιθυμεί να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση, φοβούμενοι πως θα οδηγήσει σε υπερβολική χαλάρωση.

Ωστόσο, οι ίδιοι φαίνεται ότι έδωσαν το "πράσινο" φως για τη χαλάρωση των μέτρων. Έτσι, σίγουρη θεωρείται η αύξηση του ωραρίου της απαγόρευσης κυκλοφορίας, τα Σαββατοκύριακα, από τις 19.00 στις 21.00, όπως δηλαδή ισχύει και τις καθημερινές. Στο τραπέζι έπεσε και η λειτουργία κομμωτηρίων και κέντρων περιποίησης νυχιών, από την ερχόμενη Δευτέρα.

Σε ό,τι αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, αναμένεται να ανοίξουν από τη Δευτέρα. Επίσης, θα επιτρέπονται οι επισκέψεις σε πάρκα και παιδικές χαρές, αλλά και το ψάρεμα, αλλά πιθανότατα μόνο εντός νομού. Σε ο,τι αφορά τις εκκλησίες θα επιτρέπεται 1 άτομο ανά 25 τμ, ενώ προβλέπεται να υποβάλλονται σε τεστ οι ιερείς και ψάλτες.

Τις εισηγήσεις τους παραδίδουν αυτήν την ώρα στην κυβέρνηση, ώστε οι αποφάσεις να ανακοινωθούν στις 19:00, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για τον κορονοϊό από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

Στη σημερινή ενημέρωση θα συμμετέχει και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος ο οποίος θα αναφερθεί και στο συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.

Με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων -για δεύτερο 24ωρο- πάνω από τις 3.000, τα νοσοκομεία της Αττικής δοκιμάζουν τις αντοχές τους ενώ μόλις 55 ιδιώτες γιατροί εκδήλωσαν ενδιαφέρον, στην έκκληση του Βασίλη Κικίλια, να συνδράμουν στις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στην περίπτωση που οι ιδιώτες γιατροί δεν φτάσουν τους 200, τότε ο υπουργός Υγείας θα εισηγηθεί, στον Πρωθυπουργό, την επίταξή τους.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το αντικαρκινικό νοσοκομείο "Μεταξά", στον Πειραιά, καθώς 30 μέλη του προσωπικού εντοπίστηκαν θετικά στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα κλινικές του να "βάζουν λουκέτο", αφού υπήρχε διασπορά του ιού και σε 12 ασθενείς.

Με απόφαση Κικίλια καθίσταται υποχρεωτική η διεξαγωγή γρήγορων τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, δύο φορές την εβδομάδα, σε όλο το προσωπικό ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό των Μονάδων Υγείας του Ε.Σ.Υ., που δεν έχει εμβολιαστεί.