Κόσμος

“Τηλεπαζάρι” του Ερντογάν με Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ

Τι αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι επικεφαλής της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

"Αυλαία" στην τηλεδιάσκεψη που είχαν οι επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, «συζήτησαν για το τι ακολούθησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς και την πορεία των σχέσεων ΕΕ- Τουρκίας».

Παράλληλα, «η πλευρά της ΕΕ υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς αποκλιμάκωσης και της περαιτέρω ενίσχυσης της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να καταστεί δυνατή μια πιο θετική ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας».

«Οι πρόεδροι αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την κατάσταση των Σύρων προσφύγων που φιλοξενούνται στην Τουρκία, καθώς και για την ευρύτερη περιφερειακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης και της Συρίας», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1, στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη, οι επικεφαλής της ΕΕ έθεσαν στον Τούρκο Πρόεδρο την ανάγκη να διατηρηθεί το κλίμα προσέγγισης με την Ελλάδα και να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συζήτηση μεταξύ των επικεφαλής της ΕΕ και του Τούρκου Προέδρου, κατά την τηλεδιάσκεψη, θα τροφοδοτήσει την έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου, Ζοζέπ Μπορέλ, που θα παρουσιάσει στους ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Το σχέδιο της έκθεσης Μπορέλ θα σταλεί απόψε στους πρέσβεις των κρατών-μελών στην ΕΕ και έπειτα θα εξεταστεί από τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ που συνεδριάζουν την ερχόμενη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκθεση Μπορέλ θα περιλαμβάνει ανάλυση και καταγραφή της κατάστασης με την Τουρκία, καθώς και συστάσεις πολιτικών επιλογών για να υπάρξει πρόοδος στη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας σε όλους τους τομείς.



Στις θετικές επιλογές θα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η πρόθεση για αναθεώρηση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για το μεταναστευτικό, με «παράθυρο» να ξεκινήσουν συζητήσεις για νέα οικονομική βοήθεια για τους πρόσφυγες που φιλοξενεί η Τουρκία στο έδαφός της. Η βούληση των «27» για αναθεώρηση της συμφωνίας για το μεταναστευτικό του 2016, έχει διατυπωθεί και σε προηγούμενο Ευρωπαϊκο Συμβούλιο.



Στις αρνητικές πολιτικές επιλογές, η έκθεση Μπορέλ αναμένεται να διατυπώνει την ανάγκη να διατηρηθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, ως αντικίνητρο. Η έκθεση αναμένεται να διαπιστώνει ότι μετά τις εντάσεις το 2020, οι τόνοι έπεσαν από το Δεκέμβριο και μετά και η ΕΕ σκοπεύει να τους διατηρήσει έτσι. Θα τονίζεται, δε, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντά της και των κρατών-μελών της.



Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ έχει επιβάλει ήδη κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ και η επέκταση των κυρώσεων κατά φυσικών προσώπων, παραμένει ως αντικίνητρο. Οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε επιλύουν διαφορές, αλλά η ΕΕ παραμένει έτοιμη να τις χρησιμοποιήσει.



Εξάλλου, η έκθεση Μπορέλ θα καταγράφει και τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία, εστιάζοντας στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο ίδιο πλαίσιο ο Ύπατος Εκπρόσωπος και ο Επίτροπος Διεύρυνσης εξέδωσαν χθες δήλωση για τα όσα συνέβησαν με το HDP, καλώντας την Άγκυρα να σεβαστεί τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.