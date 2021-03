Αθλητικά

ΑΕΚ: Θετικός στον κορονοϊό μπασκετμπολίστας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε το επαναληπτικό τεστ στο οποίο υποβλήθηκε ο παίκτης.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε παίκτης της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου ελέγχου για Covid-19 πριν από κάθε αγώνα της.

Στην Ένωση «χτύπησε» συναγερμός που οδήγησε σε ακύρωση της προπόνησης της Παρασκευής. Ωστόσο, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα στα επαναληπτικά τεστ που υποβλήθηκαν παίκτες, προπονητικό τιμ και μέλη του σταφ αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε διασπορά και ο αγώνας με τον Ηρακλή θα διεξαχθεί κανονικά.

Τα προβλήματα, πάντως, δεν λείπουν για τον τεχνικό της ΑΕΚ, Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γκίκα, Μορέιρα, Μόουζες, Σλότερ, Γιάνκοβιτς και Ζήση.