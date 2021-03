Life

“Η Φαμίλια”: ξεκαρδιστικά επεισόδια το Σαββατοκύριακο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες περιπέτειες, πότε με λάθη και πότε με «μπουντρούμια και δράκους» περιμένουν τα μέλη της οικογένειας Αραμούση και τον περίγυρο της.

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ;

Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο, στις 20:00, στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ - «ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ»

Η Λίτσα είναι σίγουρη πως είναι έγκυος και πετάει στα ουράνια, ενώ ο Στάθης βυθίζεται στο άγχος! Τελικά, αποδεικνύεται ότι η Λίτσα έκανε λάθος και αυτό οδηγεί τη σχέση του ζευγαριού στα πρόθυρα της καταστροφής. Το λάθος αυτό δίνει την αφορμή στον Γιάννη και τη Μαίρη να μιλήσουν και για τα δικά τους λάθη. Όπως τότε που ο Γιάννης νόμιζε πως κέρδισαν το τζακπότ ή τότε που η Μαίρη κόντεψε να απολυθεί από τη δουλειά της. Ή τότε που πήγε να κάνει το καλό και από λάθος της βγήκε ξινό... πολλές φορές! Τι θα συμβεί, όμως, με τη Λίτσα και τον Στάθη, μετά τον λάθος συναγερμό της εγκυμοσύνης; Θα «σκοτώσει» τη σχέση τους ή θα την κάνει πιο δυνατή; Ένα επεισόδιο μέσα στα λάθη!

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ - «ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΙ»

Η Δέσποινα φέρνει στο σπίτι ένα παλιό παιχνίδι του Γιάννη και αυτός θυμάται τα χρόνια έπαιζε με αυτό και θέλει να το αναβιώσει. Ένα παιχνίδι χαρακτήρων, με πολύχρωμα κοστούμια και παράξενους κανόνες, όπου όλοι ψάχνουν έναν δολοφόνο, που δεν ξέρουν καν αν υπάρχει, και η... τρέλα ξεκινάει! Στο παιχνίδι, συμμετέχει όλη η φαμίλια, με τον Στάθη, τη Λίτσα, αλλά και τον Διαμαντή, τη Χαρούλα και την αδελφή της, που η παρουσία της προκαλεί αναταράξεις στο σπίτι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Μαίρη ανακαλύπτει ότι έχει καταπιέσει το παιδί μέσα της και ήρθε η ώρα να πάρει την... εκδίκησή της! Όλοι φοράνε τα κοστούμια τους και το παιχνίδι ξεκινάει. Το ίδιο και το γέλιο!

«Η Φαμίλια»: Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia