Σταϊκούρας: Δέκα ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ από τις δωρεές για Covid - 19

Αξιοποιούνται οι δωρεές που κατατέθηκαν στον Ειδικό Λογαριασμό Αποπληρωμής Εκτάκτων Δαπανών.

«Το Υπουργείο Οικονομικών, με νομοθετική πρωτοβουλία, δρομολογεί τις διαδικασίες, ώστε οι δωρεές, συνολικού ύψους 500.300 ευρώ, που κατέθεσαν, από τον περασμένο Απρίλιο, πολίτες και επιχειρήσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Αποπληρωμής Εκτάκτων Δαπανών για την αντιμετώπιση του COVID-19, να αξιοποιηθούν για την προμήθεια 10 ασθενοφόρων», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Οπως είπε ο υπουργός, «τα ασθενοφόρα θα αγοραστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα μας διαβιβάσει το ΕΚΑΒ, και θα παραδοθούν από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας, για την εξυπηρέτηση των αυξημένων, εξαιτίας της πανδημίας, αναγκών του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σε καθεμία από τις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας θα διατεθεί ένα ασθενοφόρο, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες ΥΠΕ – Αττικής, Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και Μακεδονίας – θα λάβουν από δύο ασθενοφόρα η καθεμία.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύει ότι, παράλληλα με τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσα από ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα και κοινωνική ευαισθησία κάθε πόρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Ως Υπουργός Οικονομικών, ευχαριστώ θερμά τους περισσότερους από 440 πολίτες και επιχειρήσεις που, υπό ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικά συνθήκες, συνέβαλαν με τις δωρεές τους στην κοινή, κρίσιμη μάχη για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της. Μάχη την οποία θα καταφέρουμε να κερδίσουμε, με υπευθυνότητα, ενότητα και αλληλεγγύη», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.