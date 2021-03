Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: νέα πρωτοποριακή ελληνική μελέτη για τον κορονοϊό

Ακόμη, δείτε μεταξύ άλλων, θέματα από ειδικούς για την παχυσαρκία, την στυτική δυσλειτουργία και τις αρθρώσεις που τρίζουν.

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 20 Μαρτίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε την πρωτοποριακή ελληνική μελέτη για τη σχέση νατρίου στο αίμα και covid-19, καθώς και την προσπάθεια για αποσυμπίεση των νοσοκομείων. Επίσης, μαθαίνουμε όλες τις νέες θεραπείες της στυτικής δυσλειτουργίας και τις λύσεις για τις αρθρώσεις που τρίζουν.

Την Κυριακή 21 Μαρτίου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού στα κινητά, αλλά και τον ρόλο που παίζει η παχυσαρκία στη νόσηση και στον εμβολιασμό κατά του covid-19. Ποια η σχέση μεταξύ υπνικής άπνοιας και νέου κορονοιού; Τέλος, όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το πόσιμο νερό που έχουν ανάγκη τα ζωάκια μας.

