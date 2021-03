Life

“Ήλιος”: αποκαλύψεις - σοκ και περίεργες συμμαχίες (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια, για τους ήρωες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τα επόμενα επεισόδια, που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 22 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 126

Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να απομακρύνει τον Φίλιππο απ’ την Διώνη που είναι ξανά μαζί. Εντωμεταξύ, η Ιωάννα μετακομίζει στο σπίτι της Αλίκης. Η Νέλλη παραμένει ακόμα καχύποπτη μαζί της με αποτέλεσμα να χαλάσει τη σχέση της με τον Μιχάλη και να ψυχρανθεί με την Αλίκη. Η Σοφία, ενώ σέβεται την απόφαση της Δάφνης, παραμένει αναποφάσιστη για το αν μπορεί να μοιραστεί το μυστικό με τον Χρήστο. Ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Αλίκη την πραγματική ταυτότητα του Μενέλαου, ενώ εκείνος είναι έτοιμος να ομολογήσει όλη την αλήθεια στον Φίλιππο. Η Διώνη ψάχνοντας αποδείξεις για την ενοχή του πατέρα της, βρίσκει το μεγαλύτερο μυστικό του και έρχεται αντιμέτωπη με τον χειρότερο εφιάλτη της.

Τρίτη 23 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 127

Η Διώνη, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας, βρίσκεται στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση. Ο Φίλιππος βρίσκεται σε απόγνωση. Θέλει να μάθει γιατί η Διώνη τον έδιωξε από τη ζωή της και πηγαίνει στην Αλεξάνδρα απαιτώντας να του πει όσα ξέρει για τον Μενέλαο. Η Δάφνη εκβιάζει την Σοφία πως αν μιλήσει στον Χρήστο για το παιδί θα προκαλέσει μόνη της αποβολή. Η Ιωάννα ακούει την Νέλλη να μιλάει αρνητικά για εκείνη στην Εύα. Η Αθηνά συμβουλεύει τον Δημήτρη να μην αποκαλύψει ακόμα στον Φίλιππο την αλήθεια για τον Μενέλαο. Ο Δημήτρης επισκέπτεται τον Αντώνη και μαθαίνει από αυτόν ότι η Αλεξάνδρα δεν έχει πει όλη την αλήθεια για το παρελθόν της. Δεν ήταν ποτέ το θύμα στον γάμο της με τον Μενέλαο... αλλά ο θύτης…

Τετάρτη 24 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 128

Η Αλεξάνδρα βρίσκεται αιχμάλωτη στα χέρια του Μενέλαου και φοβάται για την τύχη της. Η Ιωάννα απολαμβάνει όλο και περισσότερο την αγάπη της Αλίκης, η οποία δεν μπορεί να υποψιαστεί την αλήθεια που της κρύβει. Ο Χρήστος χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του όταν μαθαίνει για την απρόσμενη εγκυμοσύνη της Δάφνης και γίνεται έξαλλος όταν συνειδητοποιεί ότι η Σοφία το ήξερε… Ο Δημήτρης στήνει σχέδιο με τον Δήμο για να μαζέψουν στοιχεία εναντίον του Μενέλαου. Ο Μενέλαος αποφασίζει να αποχαιρετήσει την Διώνη στο νοσοκομείο, πριν εγκαταλείψει τη χώρα. Η Λήδα τον βλέπει και ειδοποιεί τον Δημήτρη. Αυτή η κίνησή του Μενέλαου όμως, θα τον φέρει αντιμέτωπο και με τον Φίλιππο. Η ώρα της αλήθειας έφτασε…

Παρασκευή 26 Μαρτίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 129

Η αστυνομία ψάχνει παντού για τον Μενέλαο. Ο Φίλιππος συγκλονισμένος από την αποκάλυψη που του έκανε ο Μενέλαος, είναι αποφασισμένος να μάθει όλη την αλήθεια και τον κρύβει στο σπίτι του, μέχρι να του τα πει όλα. Ο Μενέλαος απαιτεί να βρίσκεται μπροστά και η Αλεξάνδρα. Γίνεται μία σφοδρή αντιπαράθεση των δύο, που φτάνει στα άκρα. Ο Δήμος εξακολουθεί να βρίσκεται στην φυλακή προσπαθώντας να μάθει πληροφορίες για τον Μακρίδη και τον Μάνο. Τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζει και μπαίνει σε κίνδυνο τόσο το σχέδιο όσο και η ζωή του. Ο Χρήστος σοκάρεται όταν μαθαίνει πως η Δάφνη έχει δρομολογήσει τη διακοπή της κύησης. Η Αλίκη δένεται όλο και περισσότερο με την Ιωάννα και φαίνεται πως μέρα με τη μέρα, η σχέση μάνας – κόρης αποκτά γερές βάσεις… Ο Δημήτρης υποψιάζεται ότι ο Μενέλαος βρίσκεται στο σπίτι του Φίλιππου και πάει να τον βρει… Προσπαθώντας να μπει μέσα στο σπίτι, θα αιφνιδιαστεί από έναν πυροβολισμό…

