Μπογδάνος: Θετικός στον κορονοϊό ο βουλευτής της ΝΔ

Σε καραντίνα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Η ανακοίνωση του βουλευτή.



Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Όπως ενημέρωσε μέσω ανάρτησή του στο twitter διαγνώσθηκε χθες με κορονοϊό και βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του, με ήπια συμπτώματα.

Αναλυτικά αναφέρει: «Προχθές διαγνώστηκα με κορoνοϊό. Ευτυχώς, δεν έχω κολλήσει κανέναν. Είμαι, βεβαίως, σε καραντίνα στο σπίτι και μέχρι τώρα τα συμπτώματα εκδηλώνονται ήπια. Και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Πρώτα ο Θεός, όλα θα πάνε καλά!».