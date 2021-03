Κοινωνία

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: “Πράσινο φως” για κομμωτήρια, αρχαιολογικούς χώρους και ψάρεμα

Τι αλλάζει σε κυκλοφορία και sms. Ποιες περιοχές παραμένουν και ποιες μπαίνουν στο "βαθύ κόκκινο". Ποιες βγαίνουν από το lockdown.

Τις αλλαγές στα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά τις εισηγήσεις από την μαραθώνια συνεδρίαση των ειδικών.

Όπως τόνισε ο υφυπουργπός Πολιτικής Προστασίας στόχος των αποφάσεων της κυβέρνησης είναι η διευκόλυνση της τήρησης των μέτρων.

Τα νέα μέτρα

Ααγόρευση κυκλοφορίας από τις 21.00 το βράδυ ως τις 05.00 το πρωί για όλη τη χώρα και όλη τη βδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο, Σάββατο 20.03.2021.

Επαναλειτουργία κομμωτηρίων και καταστημάτων περιποίησης νυχιών από την Δευτέρα.

Επαναλειτουργία υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων ως 3 άτομα, μάσκα και SMS 6.

Το ίδιο και για τα πάρκα, μόνο με τα πόδια ή με ποδήλατο.

Τέλεση λειτουργίας με 1 πιστό ανά 25 τ.μ. και όριο τους 20 πιστούς για Κυριακή της Ορθοδοξίας, για την 25η Μαρτίου και τους δεύτερους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.

Τέλος, επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία για τους διαμένοντες σε παραθαλάσσιους δήμους, με μικρό σκάφος ή από την στεριά και με το SMS 6.

Σε βαθύ κόκκινο Μύκονος, Ζάκυνθος, οι δήμοι Καρδίτσας, Καστοριάς, Ορεστίδος, Αμφίπολης και η δημοτική κοινότητα Γαλατινής

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) εντάσσονται πλέον με ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, από αύριο στις 6 το πρωί οι ακόλουθες περιοχές:

η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ο δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

ο δήμος Καρδίτσας

Υπενθυμίζουμε ότι η Λέρος βρίσκεται ήδη σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από χθες το πρωί, καθεστώς στο οποίο θα παραμείνει μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου στις 6 το πρωί.

Στο ίδιο καθεστώς εντάσσεται από αύριο το πρωί στις 6 και μέχρι τις 29 Μαρτίου και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου (με έδρα τη Σιάτιστα) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Τέλος, από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο), με ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, «βγαίνουν» οι εξής περιοχές:

η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Επιπλέον, από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) βγαίνει και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας «βγαίνει» από το βαθύ κόκκινο

Τέλος, από το βαθύ κόκκινο βγαίνει και ο δήμος Ρόδου

Οι περιοχές αυτές εντάσσονται από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) καθώς παρατηρείται αισθητή μείωση του επιδημιολογικού φορτίου.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ, 2.785 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων τα 1.281 να καταγράφονται στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα νέα κρούσματα είναι 302. Στην Πάτρα 151 άνθρωποι μολύνθηκαν τις τελευταίες ώρες.