Υγεία - Περιβάλλον

Μπορμπουδάκη στον ΑΝΤ1: κάναμε τα πάντα για τον Ζαχαρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την βαριά εικόνα του παιδιού, που «γύρισε» από τον θάνατο, αλλά τελικώς δεν τα κατάφερε, περιγράφει η Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ