Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Να αποφεύγουμε τις συναθροίσεις

Γιατί δεν "πέφτουν" τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.

Δεν έχουν αποδώσει τα μέτρα στην Αττική, παραδέχθηκε η Βάνα Παπαευαγγέλου.

Η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου τόνισε πως «σήμερα, με τη μεγάλη διασπορά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για άνοιγμα δραστηριοτήτων».

Παραδέχθηκε, επίσης ότι «δεν έχουν αποδώσει όσο θα θέλαμε τα μέτρα στην Αττική». Όπως εξήγησε αυτο οφείλεται στο γεγονός ότι είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, με περισσότερους απο 5 εκατομμύρια κατοίκους αλλά και στην διασπορά των μεταλλάξεων

Αναφερόμενη στα νοσοκομεία, είπε πως «πιέζονται πάρα πολύ» και γνωστοποίησε ότι την περασμένη εβδομάδα έγιναν πάνω από 450 εισαγωγές.

Αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία του μαζικού εμβολιασμού, τονίζοντας πως: «Κανένας από όσους νοσηλεύονται στη ΜΕΘ στο Αττικόν δεν έχει εμβολιαστεί. Οκτώ υπερήλικες που είχαν κάνει εμβόλια νοσηλεύονται με ήπια εικόνα».

Παράλληλα έκανε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα και να αποφύγουν τις συναθροίσεις την εβδομάδα που έρχεται:

«Ας κάνουμε μια προσπάθεια να μην διασπείρουμε τον ιό» είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι ακόμα και αν συναντήσουμε φίλους και συγγενείς ας τηρήσουμε τα μέτρα.