Lockdown: τι ισχύει για τις εκκλησίες

Οι εκκλησίες ανοίγουν τις πόρτες τους στους πιστούς για συγκεκριμένες μεγάλες εορτές. Ποιες είναι αυτές και πώς θα γίνονται οι Λειτουργίες.

Το άνοιγμα των εκκλησιών όλης της χώρας ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για τον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, θα επιτραπεί η τέλεση Θείας Λειτουργίας την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την 25η Μαρτίου και την επόμενη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της οποίας ψάλλονται οι Δεύτεροι Χαιρετισμοί στη Θεοτόκο.

Ωστόσο, η τέλεση της κάθε λειτουργίας στον καθεδρικό ναό κάθε Μητρόπολης θα γίνεται υπό αυστηρούς όρους και κανόνες και συγκεκριμένα: με έναν πιστό ανά 25 τ.μ. και όριο τους 20 πιστούς.

Θα διεξάγονται τεστ σε ιερείς και ψάλτες με ευθύνη της οικείας Μητρόπολης, ενώ η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους.