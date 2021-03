Κοινωνία

Κορονοϊός: Ποιες περιοχές μπαίνουν σε σκληρό lockdown και ποιες βγαίνουν

Οι περιοχές που εντάσσονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. Όλα τα νέα μέτρα.

Τις περιοχές που παραμένουν και αυτές που εντάσσονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα, σε "βαθύ κόκκινο" εντάσσονται πλέον με ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, από αύριο στις 6 το πρωί οι ακόλουθες περιοχές:

η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ο δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

ο δήμος Καρδίτσας

Υπενθυμίζουμε ότι η Λέρος βρίσκεται ήδη σε ειδικό καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και σε κήρυξη έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από χθες το πρωί, καθεστώς στο οποίο θα παραμείνει μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου στις 6 το πρωί.

Στο ίδιο καθεστώς εντάσσεται από αύριο το πρωί στις 6 και μέχρι τις 29 Μαρτίου και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου (με έδρα τη Σιάτιστα) της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Τέλος, από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο), με ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής, «βγαίνουν» οι εξής περιοχές:

η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδα

η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Επιπλέον, από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) βγαίνει και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας «βγαίνει» από το βαθύ κόκκινο

Τέλος, από το βαθύ κόκκινο βγαίνει και ο δήμος Ρόδου

Οι περιοχές αυτές εντάσσονται από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) καθώς παρατηρείται αισθητή μείωση του επιδημιολογικού φορτίου.