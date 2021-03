Οικονομία

Μειωμένος ΦΠΑ: παράταση σε “ευαίσθητα” αγαθά και υπηρεσίες

Έως πότε παρατείνεται ο υπερ-μειωμένος ΦΠΑ. Ποια αγαθά θεωρούνται "ευαίσθητα".

Παρατείνεται, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ σε «ευαίσθητα» αγαθά και υπηρεσίες.

Ειδικότερα, παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30 Απριλίου 2021) έως και την:

31η Δεκεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) του Κώδικα ΦΠΑ.

30η Σεπτεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων και κατ' επέκταση τους τελικούς καταναλωτές/λήπτες των υπηρεσιών.